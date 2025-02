Die Bundestagswahl-Sendungen bei SAT.1, ProSieben und Joyn

Nach dem vorzeitigen Aus der Ampelkoalition stehen Neuwahlen bevor. Diese werden am 23. Februar 2025 durchgeführt, und das Medieninteresse kurz vor der Wahl ist enorm. Was die Sender der ProSieben-Sat.1-Gruppe planen, erfährst du hier.

Kein klassisches TV-Duell Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl herrscht nicht nur in den Wahlkampfteams der verschiedenen Parteien Aufregung und Anspannung – auch in den Medienhäusern wird der Wahlkampf intensiv begleitet. Dabei spielen TV-Duelle zwischen den Spitzenkandidatinnen und -kandidaten traditionell eine wichtige Rolle. Umso überraschender ist es, dass ein solches Aufeinandertreffen bei ProSieben-Sat.1 nicht geplant ist. Das erste Kanzlerduell fand vor der Bundestagswahl 2002 am 25. August 2002 zwischen dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) und seinem Herausforderer Edmund Stoiber (CSU) statt und wurde auf Sat.1 und RTL ausgestrahlt.

Kreuzverhör im Klassenzimmer Am 10. Februar widmet sich die Reportage-Reihe „Ronzheimer – Wie geht’s, Deutschland? Abstieg oder Aufstieg“ dem Thema Bundestagswahl. Journalist Paul Ronzheimer spricht darin mit unterschiedlichen Menschen über ihre Ängste, Probleme und die anstehende Wahl. Die Ausstrahlung erfolgt um 20:15 Uhr auf Sat.1 und Joyn.

Zur gleichen Sendezeit läuft am 12. Februar die Sat.1-Sendung „Kannste (nochmal) Kanzler??“. In diesem Format müssen sich Friedrich Merz und Olaf Scholz den schonungslosen Fragen von 18 Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 7 und 14 Jahren stellen. Genau wie in der Schule wird den Politikern am Ende ein Zeugnis ausgestellt.

Einblicke beim Kanzler Jenke von Wilmsdorff wirft in „JENKE. REPORT. Baustelle Deutschland – Wer repariert unser Land?“ einen Blick auf Deutschlands größte Herausforderungen. Die Sendung wird am 11. Februar um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn zu sehen sein.

Ebenfalls zeigt der Münchner Sender am 19. Februar um 21:25 Uhr die Dokumentation „Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt“. Für diese wurde der Bundeskanzler seit November 2024 begleitet – unter anderem am letzten Tag seiner Amtszeit.

Höhepunkt am Wahlvorabend Am Abend vor der Bundestagswahl kommen die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten noch einmal zu Wort. In dem Format „Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating“ treffen Olaf Scholz (SPD), Friedrich Merz (CDU), Robert Habeck (Grüne) und Alice Weidel (AfD) auf Bürgerinnen und Bürger. Diese haben jeweils drei Minuten Zeit, um ihre persönlichen Fragen zu stellen. Das „Speed-Dating“ wird auf ProSieben und Sat.1 ausgestrahlt und von Linda Zervakis sowie Paul Ronzheimer moderiert.

Politische Gäste in beliebten Formate Zusätzlich wird die Bundestagswahl verstärkt in anderen Sendungen thematisiert. So hat Sat.1 beispielsweise Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel in das „Frühstücksfernsehen“ eingeladen. Die Wolters-Zwillinge Benni und Dennis laden ebenfalls verschiedene Politikerinnen und Politiker in ihre beliebte Web-Show „World Wide Wohnzimmer“ ein.

Auch ohne klassisches TV-Duell begleitet die Sendergruppe die Bundestagswahl in unterschiedlichen Formaten und kommt damit ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nach.