"Bergdoktor"-Star Mark Keller berichtet über seinen schweren Schicksalsschlag

Als Keller gerade einmal sechs Monate alt war, verstarb seine Mutter mit nur 30 Jahren. Daraufhin wuchs er bei seinen Großeltern auf. Diese waren während des Krieges von Köln nach Überlingen am Bodensee geflohen, wo sie mit den Kindern in eine Gefängniszelle kamen. Die Zelle wurde später in eine richtige Wohnung umfunktioniert. Zwar erinnert sich Keller immer noch daran, wie er mit Gitterstäben vor dem Fenster aufgewachsen ist, die Erinnerungen an seine Kindheit sind aber durchaus positiv. Seine Großmutter war damals ein großer Rudi Carrell Fan und hat ihren Enkel schließlich überredet, an seiner Show teilzunehmen. Seitdem ist Mark Keller aus der Schauspielwelt nicht mehr wegzudenken.