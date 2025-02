"Lebenslinien: Ines Procter – Mein Umweg nach Veitshöchheim": Kritik zur Sendung zum BR-Portrait

Ines Procter, bekannt als Putzfraa bei der Fastnacht in Franken, zeigt in einem berührenden Porträt ihre persönliche Seite. Der Film "Lebenslinien: Ines Procter – Mein Umweg nach Veitshöchheim" beleuchtet ihr Leben zwischen Bühne und Tragödie.

Wieder einmal hilft der – in diesem Falle – unterfränkische Dialekt dabei, wenn sich eine Person unverfälscht vor der Kamera zeigt. Ines Procter, gelernte Restaurantfachfrau, tritt seit 2015 als "Putzfraa" bei der nachmals berühmten Traditionssendung des BR "Fastnacht in Franken" auf. Im "Lebenslinien"-Film "Ines Procter – Mein Umweg nach Veitshöchheim" wird sie nun gebührend abgefeiert. Das Timing stimmt natürlich: Am Freitag, 21. Februar, steigt die große Sause – das BR-Fernsehen überträgt ab 19 Uhr.