Nach Wahl-"Quadrell": Günther Jauch und andere Promis bewerten Debatte

Jauch konfrontierte Merz mit der augenzwinkernden Frage, "wie viele Pils" der CDU-Politiker intus gehabt habe, als er den Bierdeckel damals beschrieb. "Kein einziges", versicherte Merz, der daraufhin seine aktuellen Steuerpläne erläuterte. Als Pinar Atalay die nächste Frage stellte, wollte Jauch das Museumsstück wieder unter seinem Pult verstauen. Dabei fiel der historische Bierdeckel zu Boden, was seiner Co-Moderatorin nicht entging.

Günther Jauch: "Der Kollege vom Museum war nachsichtig"

Bei der an die Live-Debatte anschließenden Diskussionsrunde "Das Quadrell – Wer war am besten?" konnte Günther Jauch Entwarnung geben: "Der Kollege vom Museum war nachsichtig", sagte der Moderator und fügte selbstironisch hinzu: Der Bierdeckel sei inzwischen in Sicherheit und laufe nicht Gefahr, nun unter einem frisch gezapften Pils zu landen.