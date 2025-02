Anya Taylor-Joy kämpft gegen das Übernatürliche: "The Gorge"

Anya Taylor-Joy zeigt sich in "The Gorge" von einer neuen Seite. Als Elite-Agentin Drasa kämpft sie gegen das Böse. Dabei musste sie körperliche Herausforderungen wie Fallschirmspringen meistern.

Spätestens seit ihrem Durchbruch mit der Schach-Serie "Das Damengambit" ist Anya Taylor-Joy nicht mehr aus Hollywood wegzudenken. Mit Rollen in Film-Hits wie "The Menu" und "Furiosa" bewies sie jüngst ihre Vielseitigkeit. Und auch aktuell zeigt sich die 28-Jährige im Action-Film "The Gorge" (soeben gestartet bei AppleTV+) von einer völlig neuen Seite. Sie schlüpft in die Rolle der Elite-Agentin Drasa, die an der Seite ihres Kollegen Levi, gespielt von Miles Teller, gegen das Böse kämpft.

Körperlich hatte Taylor-Joy einiges zu leisten – obwohl sie bereits in Topform war. "Ich dachte wirklich, dass ich nach meiner Arbeit am Film 'Furiosa' fit war. Aber am Ende dieses Films war ich noch fitter. Das Härteste war wahrscheinlich das Fallschirmspringen in den Fluss. Ich wurde richtig herumgewirbelt. Das war ein echter Wassertank mit Strömungen und Felsen. Danach habe ich zwei Tage lang versucht, in einem kleinen aufblasbaren Whirlpool wieder warm zu werden. Ich saß einfach nur da, in lauwarmem Wasser", erinnert sich die Schauspielerin lachend.