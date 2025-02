Rekordstart: "The Gorge" bricht auf Apple TV+ Rekorde

"The Gorge" begeistert auf Apple TV+ mit einem Rekordstart. Der Sci-Fi-Horror-Thriller mit Miles Teller und Anya Taylor-Joy stellt neue Maßstäbe auf und erhöht die Nutzerzahlen um 80 Prozent.

Es war ein fulminanter Start mit Ansage: Am 14. Februar erschien der Film "The Gorge" bei Apple TV+ und brach sogleich mehrere Rekorde. Der stark besetzte Cast mit den Stars Miles Teller ("Top Gun: Maverick") und Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") war schon heiß erwartet worden – aufgrund eines neugierig machenden Konzepts.

Denn in "The Gorge" sollen zwei Elitesoldaten ein Jahr lang zwei Seiten einer mysteriösen Schlucht beschützen. Wovor ist anfangs noch gar nicht ganz klar. Trotz Kommunikationsverbots entwickeln sie eine Beziehung zueinander und gehen dem düsteren Geheimnis in der Schlucht auf den Grund. Es entsteht eine originelle Mischung aus Liebesgeschichte und Fantasy-Horror, die Regisseur Scott Derrickson ("Doctor Strange") bildgewaltig umsetzt.