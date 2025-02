Streaming-Tipp "The Gorge": einzigartiger Thriller mit fesselnder Geschichte

Thriller, Dystopie und Science Fiction

Auch im üppig bespielten Genre der Thriller, Dystopien und Science Fiction-Entwürfe gibt es immer wieder mal eine neue, gute Idee. Eine davon stammt vom amerikanischen Autor Zack Dean, von dem schon mehrere Drehbücher auf Hollywoods ominöser "Black List" landeten. Auf dieser stehen jedes Jahr im Dezember jene Stoffe und Scripts, die in der Branche besonders begehrt sind, was eine Verfilmung betrifft. Man kann es auch so ausdrücken: Der Mann hat Ideen, um die sich die Studios reißen. Im Falle von "The Gorge", zu Deutsch: Die Schlucht, hat sich Apple TV+ die Rechte gesichert und bringt das gut zweistündige, mit den Stars Miles Teller ("Top Gun: Maverick") und Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") besetzte Ergebnis ab Freitag, 14. Februar, unters Streamingvolk.