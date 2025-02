Anton Hofreiter wütend über AfD im TV: "Es sind auch die Handlanger von Trump, Musk und Putin"

Anton Hofreiter zeigte sich im "ntv Frühstart" wütend über die "Handlanger von Trump, Musk und Putin" der AfD und forderte ein Verbot der rechtsradikalen Partei. Auch Markus Söder wurde zur Zielscheibe des Grünen-Politikers: "Seine Aussagen nimmt niemand mehr ernst".

Grünen-Politiker bezieht Stellung Der Wahlkampf steuert auf seinen Höhepunkt zu: Am Sonntag entscheiden die deutschen Bürgerinnen und Bürger bei der Bundestagswahl, wie es in politisch heiklen Zeiten weitergeht. "Ich habe noch nie einen Wahlkampf gesehen, wo so wenig zusammenpasst", seufzte Anton Hofreiter am Donnerstag im "ntv Frühstart" angesichts stagnierender Umfragewerte der Grünen – und das trotz Mitgliederhoch und ausgebuchten Wahlkampfveranstaltungen.

Als Hofreiter danach gefragt wurde, ob er sich Sorgen angesichts des AfD-Ergebnisses mache, entgegnete er: "Die Gefahr ist immer da, dass rechtsradikale Parteien besser abschneiden als in den Umfragen, weil sich die Leute doch schämen, das zu sagen." Es müsse klar sein, dass die AfD nicht nur "eine rechtsradikale Partei" sei, "die unsere Demokratie zerstören will", sondern: "Es sind auch die Handlanger von Trump, Musk und Putin." Deshalb plädierte Anton Hofreiter für ein Verbot der AfD.

Erhebliche Kritik übte der Grünen-Politiker einmal mehr auch an der CSU – speziell an Markus Söder. Dieser hatte auch zuletzt wiederholt betont, die Union werde nicht mit den Grünen koalieren. Laut Hofreiter sei das noch völlig offen. "Herr Söder hat schon alles in seinem Leben behauptet", kritisierte er den CSU-Chef. "Seine Aussagen nimmt niemand mehr ernst."

Anton Hofreiter wütend: "FDP und Teile der Union haben den Kontakt zur Realität verloren" Doch nicht nur innenpolitisch gibt es viel zu tun. Außenpolitisch steht Europa unter großem Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump bilaterale Verhandlungen mit Russland über den Ukraine-Krieg begonnen hat. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass Europa künftig erheblich mehr für die eigene äußere Sicherheit investieren muss.

Es sei unumgänglich, die Schuldenbremse auszusetzen und den Verteidigungsetat "sofort" und "drastisch" zu erhöhen, schloss Hofreiter aus den jüngsten Aussagen der Trump-Administration. "Zu behaupten, das ist verfassungsmäßig nicht möglich und dass wir in komplett normalen Zeiten leben, wie die FDP und Teile der Union das tun, der hat den Kontakt zur Realität verloren", wütete der Grünen-Politiker.

Auch Olaf Scholz müsse dringend seine "Blockade der Flugabwehr" aufgeben, forderte der 55-Jährige. Er zeigte sich überzeugt: "Wenn die Ukraine kapitulieren muss, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die russische Armee das nächste europäische Land angreift." Noch nie sei der Frieden so gefährdet gewesen wie jetzt.

Anton Hofreiter wirft den Linken "unterlassene Hilfeleistung" in der Ukraine vor Einen großen Fehler sah Anton Hofreiter auch bei der Linkspartei, die sich in ihrem Wahlprogramm gegen weitere Waffenlieferungen in die Ukraine und für eine Verhandlungslösung einsetzen. Es sei "vollkommen lächerlich, dass die sich als links bezeichnen. Was die machen, ist AfD-nah in ihrer Positionierung, wenn auch freundlicher ausgedrückt", ärgerte sich Hofreiter und setzte verbal noch einen drauf: "Das ist unterlassene Hilfeleistung gegenüber Menschen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie von einem Diktator überfallen werden."

Hofreiter plädierte derweil für einen 500-Milliarden-Fond auf EU-Ebene und 100 Milliarden Euro schweres Sofortprogramm für die Ukraine. "Warum Russland so stark erscheint, ist weil wir so schwach und unentschieden sind", zeigte er sich überzeugt. Dabei sei die Armee Russlands "viel schwächer, als wir annehmen". Es sei nun an der Zeit, gemeinsam Stärke gegenüber Russland und den USA zu zeigen. Man müsse "Putin und Trump sagen: Ihr könnt verhandeln, was ihr wollt. Das ist unser Kontinent. Wir sorgen hier selbst für Frieden."

