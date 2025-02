SPD-Politiker Michael Roth fordert trotz prekärer Lage: "Wir müssen Putin den Zahn ziehen"

Roth: "Europa ist jetzt allein zu Hause"

Nach den jüngsten Äußerungen Donald Trumps steht das transatlantische Bündnis am Scheideweg. Der US-Präsident wütete auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump bezeichnete ihn nicht nur als "Diktator ohne Wahlen", sondern schob Selenskyj auch die Schuld für den Angriffskrieg Russlands in die Schuhe. Mitri Sirin konstatierte am Donnerstagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin" nüchtern: "Die Welt scheint in Flammen zu stehen. Donald Trump hat das Feuer weiter angefacht."