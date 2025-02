Leni Klum feiert Geburtstag von Seal: "Seit Tag eins der beste Papa"

Am Mittwoch knallten bei Seal die Korken. Der Sänger feierte seinen 62. Geburtstag – klar, dass da auch Glückwünsche von Tochter Leni Klum nicht fehlen durften. Und die hatten es in sich. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account postete die 20-Jährige zur Feier des Tages zwei Bilder von sich und Seal aus Kindheitstagen. Die beiden Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen den Sänger, der offenbar in einem Pool entspannt und dabei glücklich lacht. Auf seiner Brust liegt die kleine Leni, die etwas skeptisch in die Kamera blickt.