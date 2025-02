RTL stellt Dschungelcamp-Frage an Kanzlerkandidaten: Bill Kaulitz fassungslos

Schon der Titel des RTL-"Quadrells" irritiert Bill Kaulitz. "Der Name! Gibt es das oder haben sie sich das ausgedacht?", fragt er seinen Bruder Tom Kaulitz in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood". Bill weiter: "Das verstehe ich schon, es ist kein Duell, es ist ein Quadrell, weil es vier sind – aber das Wort gibt es doch nicht wirklich, das ist doch erfunden, oder nicht?"

In der Tat: Anders als Tom Kaulitz vermutet, handelt es sich beim Begriff "Quadrell" um eine Wortneuschöpfung, die nicht im Duden steht. Der Tokio-Hotel-Frontmann liegt richtig: "Ich habe das Gefühl, das ist so ein RTL-Ding." Auch die Sendung selbst habe ganz im Zeichen des Kölner Privatsenders gestanden, berichtet Bill Kaulitz, der das Format im Gegensatz zu seinem Bruder live verfolgt hat.

"RTL hat sich nicht lumpen lassen. Das war wirklich so RTL-mäßig", resümiert er. "Die mussten Fragen beantworten. Wie zum Beispiel: 'Gehst du lieber ins Dschungelcamp oder möchtest du in die Opposition?" – "Quatsch", gibt sich Tom Kaulitz ob dieser eher unseriös anmutenden Fragestellung fassungslos. "Das ist nicht dein Ernst! Die haben Kanzlerkandidaten gefragt, ob sie ins Dschungelcamp gehen?"

Besonders der Anschluss-Talk sei "so typisch RTL" gewesen, findet der 35-Jährige und wendet sich an seinen Podcast-Partner: "Da hast nur noch du gefehlt in der Runde als Experte. So wie du über deine Fußballsachen sprichst, hätten sie dich da auch noch einladen können." Das nicht gänzlich ernst gemeinte Fazit des Musikers: "Glanzleistung von RTL."