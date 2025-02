"Promis unter Palmen": unerwünschte Poklapser, Flirts und Aufregung ums Alkohol-Verbot!

Na das ging ja schon gut los. "Promis unter Palmen" gehört wohl zu den skandal-reichsten Reality-Formaten im deutschen TV. Dennoch hat es die SAT.1-Sendung zurück ins Fernsehen geschafft. Direkt die erste Folge entpuppte sich als sehr unterhaltsam. "Der eine springt nackt da rein wie so ein Schwein, dann twerkt da eine für eine Oma ...", so die Zusammenfassung von Lisha Savage.

Flirts, Nacktheit und der fehlende Alkohol

Claudia Obert erlebte bei ihrer ersten Teilnahme bei "Promis unter Palmen" Mobbing-Attacken. Das böse Vorgehen ihrer damaligen Mitstreiter bescherten der Unternehmerin in dieser Staffel besondere Privilegien wie freier Bettenwahl und Nominierungsschutz in der ersten Folge. Dafür musste die 63-Jährige beim Einzug auf Alkohol verzichten, aufgrund eines thailändischen Feiertages. "Was sind das hier für Idioten!", kommentierte die Hamburgerin die Abwesenheit von Champagner und Co. Zu ihrer Freude handelte es sich nur um einen Tag des Alkohol-Verzichts. Auch ohne die prickelnde Brause die so manche Hemmungen fallen lässt, landete Janinas Hand auffallend oft auf dem Hintern von Kim. Warum, blieb offen ...