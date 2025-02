Stefan Raab und seine Dschungelcamp-Aktion sorgt für Ärger

Das Dschungelcamp ist vorbei – der Titel vergeben. Das Finale der Show kam ohne größere Überraschungen aus – die Finalisten Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss lagen sich in den Armen und bekundeten, wie sehr sie sich gegenseitig den Sieg gönnen würden. Für Missmut bei den Fans und Diskussionen in den sozialen Netzwerken sorgte dann aber ein anderes altbekanntes TV-Gesicht.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat auch in seiner 18. Ausgabe das Publikum in seinen Bann gezogen. Am Ende beerbte Lilly Becker, Ex-Ehefrau von Boris Becker, Lucy Diakovska als neue Dschungelkönigin und nahm die Dschungelkrone mit nach Hause. Eine süße Überraschung gab es für die neue Dschungelkönigin, als ihr Sohn Amadeus, der am Tag des Finales seinen 15. Geburtstag feierte, ins Baumhaus kam und als einer der ersten seiner Mutter zum Sieg gratulierte.