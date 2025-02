Selenskyj warnt bei Maischberger: "Analyse zeigt, dass Russland darüber nachdenkt, NATO-Staaten anzugreifen"

In einem Interview mit Sandra Maischberger am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz äußert sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisch zur NATO-Politik und warnt vor möglichen Angriffen Russlands auf NATO-Staaten. Ein brisantes Gespräch über die Zukunft der Ukraine.

Forderung nach NATO-Beitrittsperspektive

Mit deutlichen Worten hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kritisiert, seinem Land eine Beitrittsperspektive zur NATO zu verwehren. Im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Selenskyj: "Man kann das nicht einfach vom Tisch nehmen. So funktioniert das nicht. Ich glaube, dass niemand an einem Afghanistan 2.0 interessiert ist."