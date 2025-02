"Promis unter Palmen": Kritik zur ersten Folge der Realityshow mit Claudia Obert

Nach fast vier Jahren Pause kehrt das Skandal-Format "Promis unter Palmen" auf die Bildschirme zurück. In Thailand kämpfen Prominente wie Claudia Obert und Menowin Fröhlich um 50.000 Euro und die "Goldene Kokosnuss". SAT.1 hofft auf hohe Quoten, trotz möglicher negativer Schlagzeilen.

Krawall am Traumstrand: Die SAT.1-Reality-Reihe "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" meldet sich mit acht neuen Folgen zurück. Dem Kampf um 50.000 Euro Preisgeld, die Trophäe "Goldene Kokosnuss" sowie der Aussicht auf jede Menge Presseberichterstattung auf den Klatsch-Seiten und in einschlägigen Internet-Foren stellen sich diesmal unter anderem der Lotto-Millionär Chico, die "Promis unter Palmen"-Veteranin Claudia Obert, das frühere "DSDS"-Raubein Menowin Fröhlich, Reality-Größe Janina Youssefian, Ex-Nationaltorwart Eike Immel sowie Iris Klein, Chris Manazidis, Kim Virginia, der Sänger Cosimo Citiolo, YouTuberin Lisha Savage, Influencer Nikola Glumac und und die "DSDS"-Teilnehmerin Melody Haase. Gedreht wird in Thailand.