Meinungsdisput über die Abnehm-Spritze: Pocher gegen Bause - Dieser Promi gewinnt

Oliver Pocher steht dazu und spricht offen über den Einsatz der so genannten Abnehm-Spritze. Inka Bause kritisiert Pocher für dessen „lockere“ Haltung und wirft ihm vor, seine Vorbild-Funktion zu vernachlässigen. Vermittelt Pocher dadurch, dass er zur Anwendung der Abnehm-Spritze steht, der Jugend tatsächlich ein falsches Bild? Folgte man Inka Bauses Ansicht, so „suggeriere“ er jungen Menschen, dass „man sich verbessern und optimieren könne, ohne etwas dafür zu tun“. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.

Oliver Pocher: Das Geheimnis seines Erfolges Oliver Pocher (47) überraschte seine Fans vor Kurzem mit einem neuen Look – er trägt nun weniger. Und zwar rund 16 Kilogramm. Über das Geheimnis seines großen Abnehmerfolges spricht der Comedian freimütig. Pocher fiel auf, dass er beim Spielen mit seinen Kindern schneller als gewöhnlich an sein Limit kam. Zudem erlitt er nach eigenen Angaben einen persönlichen Schicksalsschlag, der für ihn letztendlich der Auslöser war, sich einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Ganz plötzlich verstarb sein Onkel an einem Herzinfarkt. Zusätzlich leidet sein Vater an einer Erkrankung – für Pocher genug Impulse, um Änderungen in seinem Leben vorzunehmen.

Oliver Pocher: Abnehm-Spritze mit ärztlicher Unterstützung Gemeinsam mit seinem Hausarzt entschied sich Oliver Pocher für die Behandlung mit der so genannten Abnehm-Spritze. Es ist eine nicht unumstrittene Anwendung. Pocher konnte hierdurch zwar in kurzer Zeit schon Erfolge vorweisen, dennoch ist auch ihm bewusst, dass die Abnehm-Spritze kein Wundermittel ist. Sein Umfeld reagierte unterschiedlich auf diese Methode. Seinen Vater konnte Oli Pocher jedenfalls nicht davon überzeugen, verriet er kürzlich in seinem Podcast.

Pocher steht zu seiner Entscheidung Pocher steht zur Anwendung der Spritze. Er betonte, diese nur unter ärztlicher Aufsicht angewandt zu haben. Auf mögliche Risiken sei er darüber hinaus hingewiesen worden. Ihm ist klar, dass derzeit noch wenig über die Langzeitfolgen bekannt sei. Die Behandlung werde Pocher laut eigener Aussage nicht fortführen. Die Anwendung sei quasi bereits beendet. Der 47-Jährige gab an, bei einer Körpergröße von 1,73 Metern aktuell 74 Kilo auf die Waage zu bringen. Anfang 2024 waren es noch fast 90 Kilo. Um sein Gewicht zu halten, habe er seinen Lebensstil den Abnehmzielen angepasst. Seine Essgewohnheiten habe er umgestellt, auf Energydrinks verzichtet er komplett und Sport ist nun wieder ein fester Bestandteil seines Alltags.

Gegenüber „Exclusiv – Das Starmagazin“ beschrieb er den Prozess der Spritzen wie folgt: „Das absolute Sensationsding an dieser Spritze ist, dass du kein Hungergefühl hast, was es in gewisser Form ja auch ein bisschen gefährlich macht, wenn du dann vergisst zu essen. (…) Dieses nicht vorhandene Hungergefühl ist einfach ein absoluter Gamechanger.“ Trotz der Freude über die erzielten Ergebnisse, genießt er die Methode mit Vorsicht.

Inka Bause hält von Pochers Abnehm-Reise nichts Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin und der Comedian trafen in der RTL-Sendung „Stern TV“ aufeinander. Pochers Gewichtsreduzierung durch die Spritze war eines der Themen des Abends. Inka Bause (56) fehlt hierfür jegliches Verständnis. Neben Pocher sitzend, ärgerte sie sich in der Show: „Ich mag das nicht. Wir haben eine Vorbildfunktion.“ Ihrer Meinung nach dürfe man für Ozempic & Co. „keinerlei Werbung“ machen, wie es der Comedian tue. Insbesondere in puncto Vorbildwirkung hätten Prominente ihrer Meinung nach eine Verantwortung. Es sende ein falsches Signal an junge Menschen, wenn suggeriert werde, dass Optimierung ohne Anstrengung möglich sei.

Inka Bause verrät ihr Erfolgsrezept Die blonde Moderatorin schlägt im Anschluss an ihre Kritik eine Alternative zu Pochers Methode vor. Sie plädiert für Disziplin und eine gesunde Lebensführung. Bause wolle ein Beispiel dafür sein, dass man für seine Abnehmerfolge hartnäckig trainieren sollte, anstatt sich „dünn zu spritzen“. Sie selbst praktiziere seit drei Jahrzehnten regelmäßiges Fasten. Zudem arbeite sie mit einem Fitnesstrainer. Für Inka ist klar: „Man muss arbeiten für etwas, wenn man was bekommen will.“

„Sieht nicht gesund aus“ „Stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka merkte an, dass Pocher mit seinem neuen Aussehen zunächst alle Argumente auf seiner Seite habe. Inka Bause widersprach ihm prompt. Für ihr Empfinden „sieht (er) nicht gesund aus“. Pocher quittierte ihre Aussage knapp mit „Das ist sehr nett“.

Oliver Pocher kontert die Kritik von Kollegin Bause Die kritischen Worte der RTL-Moderatorin nahm Pocher gelassen hin. Er korrigierte sie mit dem Hinweis, dass er keine Werbung für Abnehm-Spritzen gemacht und auf Risiken hingewiesen habe. Außerdem sei ein dauerhafter Konsum der Spritze nicht vorgesehen. Anschließend konterte er die Kritik, in der er eine gewisse Doppelmoral zu erkennen glaubte. Er wies die Schlagersängerin darauf hin, dass auch sie öffentlich über ihre Botox-Behandlungen zur Verzögerung des Alterungsprozesses gesprochen habe.

Inka Bause wehrt Pochers Konter ab Für die 56-Jährige wiederum ist Pochers Argument völlig haltlos, da dies „etwas ganz anderes“ sei. Bei ihren Behandlungen sei es nur um „marginale Dosen“ gegangen und nicht um 14 Kilogramm Gewichtsverlust innerhalb von wenigen Wochen.

Pocher schießt noch einmal zurück Einige Tage später wurde das „Schlachtfeld“ zu Instagram verlegt, denn Oliver Pocher schießt in seiner Insta-Story noch einmal zurück. Er teilte einen Screenshot von einem Artikel über den „Abnehm-Spritzen-Beef“ mit Inka Bause. Darunter zählte er vier Punkte auf. Der erste hieß schlicht „Mounjaro“. Hiermit stellte er klar, dass es sich bei ihm nicht, wie von Bause behauptet, um Ozempic, sondern um das ähnliche Medikament Mounjaro handele. Die weiteren Punkte: 2. Nimmt selber Botox, 3. Kann jeder selbst für sich entscheiden, 4. Amen.