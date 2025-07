„Ich könnte tot sein!“ – Carmen Geiss wettert gegen Oliver Pocher

Dass Oliver Pocher kein Fan der Millionärsfamilie Geiss ist, dürfte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein. Schon in der Vergangenheit wurden Robert (61) und Carmen (60) sowie deren Töchter Davina (22) und Shania (20) immer wieder Opfer seiner Sticheleien. Nun teilt er abermals gegen die Familie aus. Denn deren Verhalten nach dem brutalen Überfall in ihrer Villa passt dem Comedian gar nicht.

In der Nacht zum 15. Juni wurden Robert und Carmen Geiss in ihrer Villa in St. Tropez Opfer eines brutalen Überfalls. Mehrere bewaffnete Männer drangen in das Haus ein und raubten das Ehepaar unter Gewaltanwendung aus. Der Schock sowohl bei Robert und Carmen als auch bei deren Töchtern sitzt tief. Auf Instagram und in mehreren Interviews berichteten sie von den traumatischen Erlebnissen. Doch das stieß nicht überall auf Mitgefühl.

Kritik am "online auszuschlachten" des Überfalls So kritisierte Oliver Pocher auf seinem Instagram-Account das Verhalten der Geissens. Der Grund: Der Entertainer unterstellte der Familie indirekt, den Vorfall online auszuschlachten und das Erlebte auszunutzen, um in den Schlagzeilen zu bleiben.

In seiner Instagram-Story schrieb er: "Alles filmen, alles online stellen, kurze Reels, versuchen die Täter selbst zu finden, zwei bis drei kurze Posts am Tag, ausgewählte Interviews. Das Leben findet im Internet statt." Damit spielte der Entertainer auf Robert und Carmen an, die bereits wenige Stunden nach der Tat mehrere Beiträge auf Instagram veröffentlichten und in den folgenden Tagen mehrere Interviews gaben.

Die Reaktion der Geissens folgte prompt. Carmen nannte Pocher öffentlich: "Das größte A...loch, was es in Deutschland gibt" und polterte im RTL-Interview weiter gegen den Comedian: "Es bringt mich auf die Palme. Warum? Weil ich tot sein könnte. Mein Mann könnte tot sein." Sie erwarte von jemanden, der selbst Kinder hat, mehr Empathie.



Oliver Pocher: "Was ist denn daraus geworden, erst einmal abzuwarten?" Bei Oliver Pocher stößt dies jedoch auf taube Ohren. Stattdessen legt der 47-Jährige jetzt erneut nach und teilt gegen Familie Geiss aus. In seiner Instagram-Story teilt er am Freitag mehrere Ausschnitte seines Formats "Ollis Woche" und geht erneut auf den Überfall bei den Geissens ein. Das Video teilte er auch als Reel auf dem Account "pocher.club".

Darin erklärt er, er sei selbst schon einmal Opfer eines Überfalls geworden. Zwar sei er nicht "so ausgeraubt worden", wie es bei den Geissens passiert ist, dennoch sei auch bei ihm schon mehrfach eingebrochen worden. Auch seine Kinder seien zeitgleich im Haus gewesen, so Pocher. "Das hätte ich natürlich auch äußerst dramatisiert sofort und umgehend in einem Video posten können, mit allem, was dazukommt", betont Pocher in dem Instagram-Reel.

"Und ich hätte natürlich auch wahnsinnig viel Zuspruch bekommen, weil das natürlich jeder sche...ße findet." Aber auch negative Reaktionen und Kommentare würden, so Pocher, die Reichweite solcher Beiträge erhöhen. "Ich glaube, selbst diese Kommentare gab's bei den Geissens. Ich hab mir das gar nicht genau durchgelesen, weil es mich am Ende auch gar nicht so sehr interessiert."

"Aber was ist denn daraus geworden, erst einmal abzuwarten? Ich weiß ja die ganzen Sachen jetzt aus dem Netz", redet er sich in Rage. Die Reaktionen und Kommentare unter dem Video fallen gemischt aus. Während einige finden, Pocher habe die Sache "auf den Punkt gebracht", werfen andere User ihm ähnliches Verhalten vor. Demnach habe Pocher die Trennung von seiner Ex-Frau Amira oder die Ohrfeige von Fat Comedy gegen ihn ebenfalls online "ausgeschlachtet". Ob auch die Geissens wieder auf die erneute Attacke des Comedians reagieren, bleibt abzuwarten.

