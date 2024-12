"The World of Hans Zimmer – Konzert aus Krakau": Alle Infos zur Konzertübertragung

Hans Zimmer, der zweifache Oscar-Gewinner, bringt mit seiner Show "The World of Hans Zimmer" die Musik seiner legendären Filme live auf die Bühne. Von "König der Löwen" bis "Dune", erleben Sie einen Abend voller epischer Klänge und unvergesslicher Melodien.

The World of Hans Zimmer – Konzert aus Krakau

Was auch immer der 1957 in Frankfurt / Main geborene Deutschamerikaner Hans Zimmer komponierte, gelang. Zimmer schrieb die Begleitmusik zu nicht weniger als 150 Filmen. Er wurde insgesamt bislang 15-mal für den Oscar nominiert und gewann den begehrten Preis für "König der Löwen" (1995) und "Dune" (2022). Ein durchgehender Score aus elektronischer Musik und großem Orchester ist sein Markenzeichen, wovon besonders Blockbuster wie "Gladiator", "Fluch der Karibik" oder die "Dark Knight"-Trilogie lebten. Live-Tourneen durch Europa, die USA, Australien, Neuseeland oder Südkorea, bei denen er auch die Moderation übernimmt, sind seine zweite Leidenschaft.

So auch bei der Europatournee 2024 mit dem Titel "The World of Hans Zimmer". Bei der Aufzeichnung in Krakau vom Sommer dieses Jahres steht er selbst in einer mitreißenden Show mit auf der Bühne. Das 70-köpfige "Odessa Orchestra & friends" wird dabei von Gavin Greenaway, dem langjährigen Freund und Kollegen Zimmers dirigiert.