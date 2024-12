"Tödliche Welle – Am Tag des Tsunamis": Alle Infos zur Reportage über die Katastrophe

Etwa 230.000 Menschen starben, 1,4 Millionen wurden obdachlos, als am zweiten Weihnachtsfeiertag des Jahres 2004 die große Fluwelle über Länder wie Indonesien, Sri Lanka oder Thailand kam. In Thailand traf es tausende Touristen, die Weihnachten in der Sonne verbringen wollten. Mit ihren Smartphones dokumentierten sie, wie unvorbereitet sie die mitunter zehn Meter hohe Welle an den Stränden traf, wie sie sich vergeblich an Häusern und Gegenständen festzuklammern versuchten und fortgerissen wurden.