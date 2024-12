TV-Duell in ARD & ZDF: Scholz gegen Merz sorgt für Grünen-Ärger

RTL plant ein spannendes TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz am 16. Februar 2025. Pinar Atalay und Günther Jauch moderieren. Die Grünen zeigen sich empört über die Pläne von ARD und ZDF, die ein Duell ohne Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck planen.

"Sagt mal, ARD und ZDF, ist das wirklich ernst gemeint? Nur SPD & CDU einzuladen?", echauffiert sich die Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter): "Mit freundlicher Unterstützung zurück zur GroKo? Oder was für ein Land soll das abbilden?" Adressiert an die Accounts der Chefredakteure Bettina Schausten (ZDF) und Oliver Köhr (ARD) schreibt sie weiter: "Wir hätten Fragen."

Auch die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann protestiert gegen die Entscheidung bei X: "In einem extrem kurzen Wahlkampf auf diese Art Setzungen vornehmen zu wollen, ist inakzeptabel. Es geht nicht allein nur um Olaf Scholz & Friedrich Merz." In einem weiteren Post schreibt Haßelmann: "Die Zeiten der beiden großen Volksparteien sind vorbei. Das wissen alle. Der Öffentlich-Rechtliche noch nicht? Hatten wir 2021 noch ganz selbstverständlich mehrere TV-Trielle-schwenkt man jetzt auf SPD:CDU. Das bildet unser Land nicht ab."



Auch RTL kündigt Duell Scholz gegen Merz an

ARD und ZDF hatten die Debattensendung am Montag als "Duell des amtierenden Bundeskanzlers, Olaf Scholz (SPD), und seines aussichtsreichsten Herausforderers Friedrich Merz (CDU)" angekündigt. Die Union, heißt es in der Mitteilung, liege "laut Umfragewerten deutlich vor allen anderen Parteien". Das Duell "Scholz gegen Merz" werde am Sonntag, 9. Februar 2025, 20.15 Uhr, live aus Berlin-Adlershof zeitgleich bei ARD und das ZDF übertragen und von Sandra Maischberger und Maybrit Illner moderiert. Für ein weiteres Duell habe man Vizekanzler Robert Habeck und AfD-Chefin Alice Weidel "angefragt".