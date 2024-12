"Nelly und das Weihnachtswunder": Anna Schudt im Interview „Ich bin vorsichtig mit der Bezeichnung „Wunder“

In „Nelly und das Weihnachtswunder“ geht es um Vorurteile, Ängste und die trügerische Annahme, nicht enttäuscht zu werden, wenn man auf alles vorbereitet ist. Warum ist das im Grunde so absurd?

Das Leben ist per se unvorhersehbar. Sich vorzustellen, dass man durch eine Art mentale Vorbereitung jede Enttäuschung oder jedes negative Erlebnis vermeiden kann, ist eine Illusion. Gerade unsere Ängste und Vorurteile entstehen oft aus dem Bedürfnis, Kontrolle über das Unbekannte zu erlangen – aber das Leben lässt sich nicht kontrollieren. Vielmehr nehmen wir uns dadurch die Chance, offen und authentisch auf neue Situationen oder Menschen zuzugehen. In „Nelly und das Weihnachtswunder“ wird deutlich, dass gerade das Unerwartete und die Überraschungen die Dinge sind, die uns wachsen lassen und uns neue Perspektiven schenken.

Sie wurden vor zwei Jahren mit dem Ehrenpreis für besondere Verdienste um den Fernsehkrimi ausgezeichnet. Was bedeutet so ein Preis im Land des Fernsehkrimis?

Erstmal ist dieser Preis eine große Ehre für mich. Der Fernsehkrimi hat in Deutschland eine besondere Stellung – er ist nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Spiegel unserer Gesellschaft. Dieser Preis zeigt, dass die Arbeit, die wir in dieses Genre stecken, gesehen und geschätzt wird.

Ich freue mich sehr, ab der kommenden Spielzeit wieder Teil des Ensembles der Schaubühne in Berlin zu sein. Das Theater war immer ein wichtiger Bestandteil meines Schaffens, und die Arbeit an der Uraufführung von Changes unter der Regie von Thomas Ostermeier wird eine spannende Herausforderung. Es geht in dem Stück um persönliche und gesellschaftliche Veränderungen, ein Thema, das heute relevanter denn je ist.