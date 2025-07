Hallo-Interview mit Silke Bodenbender: „Vielleicht drängt es ja mal eine Schauspielerin in die Politik“

Kristina Lurz ist Bürgermeisterin der kleinen Stadt Waldsee und sieht sich auf dem Weg in die große Politik – Bundestag, mindestens. Ihr Mann Lennart ist deutlich weniger ehrgeizig, und überhaupt ist ihr der ganze Ort ein wenig zu verschlafen. Ein Pilotprojekt für ausländische IT-Fachkräfte soll Aufmerksamkeit bringen für Waldsee und Kristina. Doch nicht alle im Ort sind einverstanden. Und plötzlich legt ein Virus alle Computer der Stadt lahm. Ein Erpresser fordert eine Million, sonst sind alle Daten unwiederbringlich weg. Schnell wird klar, dass eine Menge Leute in Waldsee die Millionen gut brauchen könnten und schon bald verdächtigt jeder jeden. Silke Bodenbender spielt in der ZDF-Komödie „Ein ganz großes Ding“ Kristina Lurz. prisma hat mit ihr gesprochen.

prisma: Was hat Sie an dem Drehbuch überzeugt, die Hauptrolle von Kristina zu übernehmen?

Kristina muss viele Rollen gleichzeitig meistern – Bürgermeisterin, Ehefrau, Geliebte, Mutter. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Spaß macht mir das Spielen an sich, und da ist eine Figur mit vielen Facetten natürlich besonders reizvoll. An Kristina ist besonders, dass sie bei allen Ambitionen so menschlich ist und gespielt werden kann, was bei höheren Amtspersonen vielleicht schwieriger wird, da sie kaum noch Privatleben haben – als Bundeskanzlerin hätte sie ja sicher weniger Zeit, sich mit ihrem Wintergarten zu beschäftigen.