Ein Herz für unbesungene Heldinnen - Candice Night im Interview

Mir ist aufgefallen, dass es viele Menschen aufgrund der Beschränkungen während der Pandemie wieder in die Natur zog. Um frische Luft zu atmen, die Sonne auf der Haut zu spüren und ein wenig in sich hineinzuhören. Ich lebe in Long Island, also bin ich jeden Tag mit den Kindern zum Strand. Und plötzlich nahmen wir die Menge an funkelndem Seeglas wahr, das dort zu finden war, und haben es gesammelt. Mir fiel auf, dass wir Menschen ganz ähnlich sind. Im Laufe unseres Lebens werden wir oft herumgeschubst und geschliffen. Aber dennoch wird etwas Wunderbares aus uns, das sich im Kern nicht verändert. Das war die Grundidee zum neuen Album.