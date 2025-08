Marie Mouroum: „Tanz ist wie Kampf – nur ohne Gegner“

prisma: Sie haben mit neun Jahren mit Kampfsport angefangen. Was begeistert Sie daran so?

Marie Mouroum: Kampfsport hat mir früh gezeigt, wie viel Kraft in Disziplin, Körperbewusstsein und Respekt steckt. Es geht nicht um Gewalt, sondern um Kontrolle, Haltung – und darum, über sich hinauszuwachsen. Ich habe schnell gemerkt: Wer kämpft, lernt sich kennen. In der Bewegung finde ich Klarheit und Stärke. Durch das Kämpfen lernst du auch wirklich, dich manchmal durchzuboxen, obwohl du gar nicht mehr kannst. So einen Kampfgeist, den nimmt man auch mit ins Leben.

MMA steht ja für Mixed Martial Arts. Das heißt, der Kämpfer, der da kämpft, kann nicht nur boxen, der kann jegliche Kampfsportarten. Das ist die höchste Kunst der Kampfkunst, die man da zu sehen bekommt. Und das ist schon was extrem Besonderes, weil es so abwechslungsreich ist, sehr strategisch auch. Zudem auch sehr respektvoll. Man bedankt sich davor, man bedankt sich danach. MMA ist pur, ehrlich und hoch emotional. Ich finde es wichtig, diesen Sport mit echter Expertise und Respekt zu begleiten.

Ich arbeite mein Leben lang in männerdominierten Bereichen – im Stunt, im Kampfsport, in der Actionwelt. Sich durchzubeißen gehört da fast zur Grundausbildung. Aber in meiner aktuellen Arbeit geht es mir nicht ums Kämpfen – sondern ums Begegnen. Für meinen Netflix-Actionfilm „60 Minuten“ habe ich für ein Event bereits mit Christian Eckerlin und Stephan Pütz trainiert, zwei gestandenen MMA-Kämpfern – nicht, weil ich mich beweisen musste, sondern weil wir gemeinsam etwas erzählen wollten. Ich war positiv überrascht, wie mir alle dann sowohl da als auch bei meiner Reportage in Hamburg auf Augenhöhe begegnet sind. Wenn ich in dieser Rolle als Brückenbauerin zwischen Welten stehen kann, dann ist das genau der richtige Platz für mich.