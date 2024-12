Jamie Foxx "mit einer tödlichen Waffe" im Restaurant attackiert

Was als fröhliche Feier begann, endete für Jamie Foxx mit einem Angriff im Restaurant "Mr. Chow" in Los Angeles. Ein Glaswurf verletzte den Schauspieler am Mund, die Polizei ermittelt.

Irgendwann lief die Party im Freundeskreis aus dem Ruder. Oscar-Preisträger Jamie Foxx ("Ray", 2004) feierte im Szene-Lokal "Mr. Chow" in Los Angeles seinen Geburtstag. Dort sollen ihn, wie "Page Six" zuerst berichtete, fremde Restaurant-Gäste beleidigt haben. Foxx habe die Störenfriede aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen, weil seine Familie anwesend sei. Daraufhin habe einer der Gäste ein Glas nach Foxx geworfen – und ihn am Mund getroffen.

Foxx' Sprecher teilte am vergangenen Samstag laut "Page Six" mit: "Er musste genäht werden und erholt sich. Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit liegt nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden." In einer Pressemitteilung des Beverly Hills Police Department hieß es, die Polizei sei um 22.06 Uhr wegen eines "gemeldeten Angriffs mit einer tödlichen Waffe" zum Lokal gerufen worden.

Streit im Restaurant: Jamie Foxx musste am Mund genäht werden Jamie Foxx meldete sich auf seinem Instagram-Account bei seinen 17,2 Millionen Fans, sprach die Tat aber nur indirekt an: "Der Teufel ist geschäftig ... aber ich bin zu glücklich, um gestresst zu sein." Er bedankte sich bei allen, die für ihn gebetet und sich nach ihm erkundigt hätten und fuhr fort: "Wenn dein Licht hell scheint, versuchen sie, dir Dunkelheit zu bringen, aber sie wissen nicht, wofür du geschaffen bist."

Foxx ("Django Unchained") hatte 2023 einen heftigen Schlaganfall erlitten, worüber er erst im Juli 2024 die Öffentlichkeit informierte, nachdem er sich erholt hatte. Am 10. Dezember, drei Tage vor seinem Geburtstag, erschien das Netflix-Special "What Had Happened Was ...", in dem er ausführlich zu dem Schlaganfall, der damals durch eine Hirnblutung ausgelöst worden sei, berichtete.

