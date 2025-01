Shitstorm für "Back in Action": Netflix-Flop trotz Starbesetzung

Nach langer Pause kehren Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back in Action" zurück. Trotz prominenter Besetzung fällt der Netflix-Film bei Kritikern durch. Ist das Comeback gescheitert?

"Die Maske" (1994), "Verrückt nach Mary" (1998), "3 Engel für Charlie" (2000) – Cameron Diaz hat bereits einige erfolgreiche Filmrollen hinter sich und gilt nicht umsonst als eine der berühmtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch seit 2014 war es ruhig um die inzwischen 52-Jährige geworden, kein einziger Streifen füllte in über zehn Jahren ihre Filmografie weiter auf. Das änderte sich vergangene Woche mit der Netflix-Neuerscheinung "Back in Action".

Freude über ihr Comeback, Schock über die Waldbrände in Kalifornien: Cameron Diaz sprach bei der Premiere ihres neuen Netflix-Films über die "niederschmetternden" Ereignisse in ihrer Heimat.

In der Action-Komödie von Netflix spielen Cameron Diaz und Jamie Foxx ehemalige CIA-Spione, die widerwillig in den Einsatz zurückkehren, als ihre wahren Identitäten auffliegen. Die schauspielerische Leistung der alten Hollywood-Hasen scheint den Film nicht vor niederschmetternden Bewertungen zu retten.

Auch andere Webseiten wie "IndieWire" ärgern sich über ein "einfallsloses Drehbuch [...], was dafür sorgt, dass der Film weder als Actionfilm noch als Komödie überzeugen kann". Auf X zeigen sich die meisten Fans ebenfalls wenig begeistert von der Netflix-Produktion. Ein Nutzer findet die Neuerscheinung "so witzig und aufregend wie auf ein Stück LEGO zu treten". Ein anderer stempelt den Streifen als "langweiligen Abklatsch" ab.

Es gibt aber auch positive Stimmen. So meint eine Userin: "Dieser 'Back in Action'-Film ist so gut, oh mein Gott, ich habe Cameron Diaz vermisst." Ein Nutzer bewertet den Film sogar mit einer "10/10". Nach der doch deutlich häufigeren scharfen Kritik an "Back in Action" dürfte aber klar sein: Ihr großes Comeback haben sich Cameron Diaz und Jamie Foxx sicherlich anders vorgestellt – und viele Fans wohl auch.