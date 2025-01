"Matrix Resurrections": Kritik zum vierten Teil der Science-Fiction-Saga

Nach fast zwei Jahrzehnten kehrt die Matrix-Reihe zurück ins Free-TV. ProSieben zeigt "Matrix Resurrections", den vierten Teil der bahnbrechenden Science-Fiction-Saga, in dem Neo und Trinity erneut die Grenzen der Realität hinterfragen.

Matrix Resurrections Thriller • 19.01.2025 • 20:15 Uhr

Bildgewaltiges Popcorn-Kino, über das man auch im Philosophie-Seminar stundenlang diskutieren konnte: Mit "Matrix" (1999) sowie den zwei Fortsetzungen schrieben die Wachowski-Schwestern Lana und Lilly Kinogeschichte. Viele Jahre lang sehnten Fans sich hinterher nach einem Wiedersehen mit Neo und Co. – Ende 2021, ganze 18 Jahre nach dem Abschluss der Trilogie ("Matrix Revolutions"), ging der Wunsch endlich in Erfüllung. ProSieben zeigt den vierten Film der spektakulären Science-Fiction-Reihe jetzt als Free-TV-Premiere.

Inhaltlich ist auch diesmal wieder alles ziemlich komplex. In "Matrix Resurrections" führt Thomas Anderson alias Neo (Keanu Reeves) ein beschauliches Leben als Designer der erfolgreichen Videospielreihe "Matrix". Da ihn immer wieder seltsame Träume und Visionen verfolgen, befindet er sich in der Obhut eines Therapeuten (Neil Patrick Harris). Eines Tages tritt ihm ein gewisser Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) gegenüber und bietet ihm eine rote Erkenntnispille an. Thomas befindet sich, wie er erkennen muss, in einer neuen Form der "Matrix" genannten Computersimulation, die schon in den vorherigen Filmen als Werkzeug zur Kontrolle der Menschen diente. Eben dort ist er einer Vorstadtehefrau und Dreifachmutter namens Tiffany (Carrie-Ann Moss) begegnet, bei der es sich offenbar um Trinity handelt. Als Thomas begriffen hat, wer er wirklich ist, gibt es für ihn nur noch ein Ziel: seine große Liebe aus der Scheinwelt befreien.

Warten auf "Matrix 5" "Matrix Resurrections" (in diesem Fall saß nur noch Lana Wachowski auf dem Regiestuhl) legt eine erstaunliche Selbstreflexivität an den Tag und kommentiert nicht nur das immer mehr auf Fortsetzungen und Remakes bauende Hollywood-Geschäft, sondern verweist auch mehrfach direkt auf die vielen Diskussionen rund um die Trilogie. Bahnbrechende neue Ideen, so wie die damals Ende der 90-er bei "Matrix", sollte man dabei nicht erwarten. Für kurzweilige Unterhaltung reicht es dennoch.

Eingefleischte Fans der Reihe richten den Blick derweil schon wieder nach vorne: Im April 2024 hat das Studio Warner Bros. einen fünften Teil angekündigt, der sich aktuell in der Entwicklung befindet. Drew Goddard ("The Cabin in the Woods") soll das Drehbuch schreiben und Regie führen; Lana Wachowski ist nur noch als Produzentin im Hintergrund involviert. Mit einem Kinostart für "Matrix 5" wird nicht vor 2026 gerechnet.

