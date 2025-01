"Roadtrip Amerika 3": Infos zur Doku mit Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner

Zum dritten Mal brechen die Spitzenköche Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner mit dem Camper zu einer Reise durch Amerika auf. In „Roadtrip Amerika 3“ entdecken die drei Abenteurer den Nordosten der USA sowie zwei kanadische Provinzen. In fünf packenden Episoden erwarten sie überraschende kulinarische Erlebnisse und aufregende Herausforderungen.

Roadtrip Amerika 3 Doku-Serie • 16.01.2025 • 20:15 Uhr

Zum dritten Mal haben sich drei große Männer-Egos in einen kleinen Camper gequetscht, um einen an sich bekannten – und doch immer wieder fremden Kontinent zu bereisen. Im Koch-Reise-Abenteuer-Format "Roadtrip Amerika 3", das den Untertitel "3 Spitzenköche auf 4 Rädern" trägt, fahren die Spitzenköche Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alexander Kumptner fünf Folgen lang (immer donnerstags, um 20.15 Uhr, Kabel Eins) durch die Weiten des amerikanischen Nordostens. Sie tun dies, um Abenteuer, derbe Herausforderungen und Freundschaft zu erleben.

Herausforderung, Wettbewerb, spöttischer Vergleich Die Reiseroute des Buddy-Formats beginnt in Illinois, Indiana und Wisconsin und wandelt in Folge eins auf den Spuren von Al Capone und Michael Jordan. Auf der Route 66 geht es an den Michigansee und in die Metropole Chicago. Dort erlebt man einen Al Capone-Abend inklusive Burlesque-Show.

Ein Essen in Michael Jordans legendärem Steakhouse folgt. Weil bei "Roadtrip Amerika" auch immer ein klassisches Jungsding "gefahren" werden muss – also: Herausforderung, Wettbewerb, spöttischer Vergleich – gibt es hier auch eine sportliche Herausforderung in Form der Trendsportart Wake Surfing auf dem Lake Geneva in Wisconsin. Wer wird dabei gut oder eher schlecht aussehen?

Buggy-Rennen und Fouling Im ländlichen Bundesstaat Wisconsin geht es dann auch in der zweiten Folge weiter. Unter anderem mit Mutproben und Gastro-Kuriositäten wie Krokodilbein und Getränke mit Mehlwürmern und Skorpionen. Sport darf auch hier nicht fehlen: Man erlebt ein Buggy-Rennen in unwirklicher Sanddünenlandschaft und entdeckt die Sportart Fouling – eine Mischung aus Football und Bowling.

Die Reiseroute führt weiter über die Niagarafälle nach Kanada. Hier erlebt man nicht nur die Großstädte Toronto, sondern auch die französischsprachige Provinz Quebec. Auch hier warten Herausforderungen: das Menü eines Marihuana-Kochs, ein Saufabend mit BBQ-Legende Ted Reader, Motorsägen-Wettbewerbe, Auftritte als Drag Queens und Survivaltraining in der kanadischen Wildnis.

Vierter Roadtrip in Planung? "Roadtrip", unterhaltsam und optisch hochwertig produziert, ist übrigens die Adaption des britischen Formats "Road Trip: Gordon, Gino and Fred" und erzählt gleichermaßen von (Küchen-)Abenteuern, Land & Leuten sowie klassischen Jungs-Blödeleien, die natürlich nur dann stattfinden können, wenn die Chemie der Protagonisten stimmt. Offenbar tut sie dies beim deutsch-österreichischen Ableger. In der Heimat des Roadtrippers und Wiener Beaus Alexander Kumptner läuft das Format übrigens beim TV-Sender "Puls 4". Doch zurück zur Chemie: Rosin, Kumptner und Güngörmüş arbeiten, so hört man, bereits an der Reiseroute ihres vierten Trips. Auf Joyn läuft die jeweilige "Roadtrip"-Folge übrigens immer eine Woche vor Ausstrahlung im TV. Das heißt, (kostenpflichtige) Premiere beim Streaming-Angebot von ProSiebenSat.1 ist bereits am 9. Januar.

Roadtrip Amerika 3 – Do. 16.01. – kabel eins: 20.15 Uhr