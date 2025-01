Ex-Mann von Britney Spears nimmt an Reality-Spielshow teil – und keiner seiner Co-Stars erkennt ihn

Wer sind diese Leute? Diese Frage stellen sich Zuschauerinnen und Zuschauer bei Reality-Formaten oft, schließlich ist es oft nicht unbedingt die A-Prominenz, die an solchen Shows teilnimmt. Doch manchmal wundert sich nicht nur das TV-Publikum über die vermeintlichen "Stars". Im Falle von Sam Asghari, dem Ex-Ehemann von Popstar Britney Spears, der aktuell einer der "Verräter" in der US-Ausgabe der Reality-Spielshow (läuft hierzulande bei RTL) ist, hatten auch die anderen Promis keine Ahnung, wer er eigentlich ist.

Asghari, der als Model arbeitet und auch als Schauspieler schon einige Auftritte hatte ("Hacks", "Navy CIS"), ist vor allem als Ex-Mann von Britney Spears bekannt – offensichtlich aber nicht bei seinen Mitstreitern: "Ich kannte Sam nicht", sagte US-Moderator Wells Adams gegenüber "Entertainment Weekly". "Ich weiß, wer Britney Spears ist, aber ich kenne nicht irgendeinen Ex von Britney Spears." Adams war nicht allein mit seiner Unkenntnis: Bob the Drag Queen verriet in einem YouTube-Livestream, dass sie genau so empfand. "Ich wusste nicht, dass dieser Mann der Ex-Mann von Britney Spears ist", sagte die Drag Queen und Komikerin. "Ich kenne ihn nicht, ich kenne diesen Mann nicht ... Er ist ein netter Kerl – für mich. Vielleicht ist er nicht nett, ich weiß es nicht. Darüber hinaus kann ich mich für nichts verbürgen."

Wrestlerin Nikki Bella hielt Asghari sogar für jemand anderen, als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich am ersten Drehtag zusammenfanden. "Ich war wirklich begeistert, denn zu diesem Zeitpunkt versuchten wir alle herauszufinden, wer die anderen sind, und jeder versuchte herauszufinden: 'Wer ist Sam?'", erinnerte sich Bob the Drag Queen. "Und irgendwann sagte Nikki: 'Ich glaube, das ist Davide (Sanclimenti, Anm. d. Red.) von Love Island.'" Er habe daraufhin ein Foto des "Love Island"-Gewinners hochgehalten. "Das ist Davide, und der sieht wirklich aus wie Sam", bemerkte er.

Dorinda Medley, dem US-Publikum aus "The Real Housewives of New York City" bekannt, erinnerte sich daran, wie sie Asghari Ratschläge gab, wie man mit einer Scheidung umgeht, ohne zu wissen, dass seine zu der Zeit in aller Munde war. "Ich hatte keine Ahnung", sagte sie in der "Julia Cunningham Show" auf SiriusXM. "Ich schwöre bei Gott, es ist wahr. Ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, wer Sam war. Ich habe ihn darüber beraten, wie es ist, eine Scheidung durchzumachen." Man habe sie dann darüber aufklären müssen, dass Asghari der Ex von Britney Spears sei.