Ross Antony verrät, wie er 27 Kilo in nur einem Jahr abnahm

Ross Antony: "Wir essen nur noch zweimal am Tag: morgens und abends"

Der Impuls, etwas am Körpergewicht zu unternehmen, sei dann von seiner Mutter gekommen, verriet der deutsch-britische Unterhalter: "Sie sagte zu mir, dass es jetzt Zeit wäre, mal etwas abzunehmen." Das habe er sich zu Herzen genommen. Allerdings sei der Anfang dann doch schwer gewesen: "Das war in den ersten zwei Monaten gar nicht so einfach und ich wurde zum Laune-Bär. Aber dann habe ich mich daran gewöhnt und merkte, dass so langsam bei mir die Pfunde purzelten. Das ist natürlich dann eine Motivation."