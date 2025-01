Sonnenuntergang im Krisengebiet: Til Schweiger empört Fans mit Foto aus L.A.

Kalifornien wird von außer Kontrolle geratenen Waldbränden heimgesucht – so auch die Entertainment-Metropole Los Angeles. Dort befindet sich auch Til Schweiger – wie er mit einem Foto von einem Sonnenuntergang auf Instagram zeigte. Für das Timing erntet er nun harsche Kritik.

Auf den ersten Blick ist nichts Verfängliches auf dem Bild zu erkennen, das Til Schweiger am Samstag, 11. Januar, auf seinem Instagram-Account gepostet hat: Es zeigt einen Sonnenuntergang, dazu schreibt Schweiger "Back in L.A.", gefolgt von einem Herz-Emoji. Die Crux an der Sache: das Timing.

Denn seit vergangenem Dienstag wüten verheerende Waldbrände in Kalifornien, viele Menschen haben ihre Häuser verloren – so auch in Los Angeles. Vor diesem Hintergrund lässt sich der Post dann doch als etwas pietätlos interpretieren.

"Ringsrum Chaos, Zerstörung und Leid. Aber Monsieur genießt den Sonnenuntergang." Das sehen auch einige der Follower von Schweigers Instagram-Account so. "Ringsrum Chaos, Zerstörung und Leid. Aber Monsieur genießt den Sonnenuntergang", formuliert einer von ihnen eine heftige Kritik. "Zehntausende verlieren ihre Existenz, ihr Leben, LA versinkt in Schutt und Asche. Aber Herr Schweiger relaxt am Balkon", schreibt ein weiterer.

Als auch international aktiver Schauspieler und Regisseur lebt Til Schweiger zwischenzeitlich auch in Los Angeles. Zuletzt realisierte er 2018 mit "Head Full of Honey" ein US-Remake seiner eigenen Erfolgs-Tragikomödie "Honig im Kopf" aus dem Jahr 2014.