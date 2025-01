"SOKO Potsdam": TV-Kritik zum neuen ZDF-Krimi mit Désirée Nick

Das Brandenburger Ermittlerteam meldet sich mit Staffel sieben zurück und übernimmt wieder den ZDF-Sendeplatz am frühen Montagabend. Zum Auftakt müssen die Ermittler einen mysteriösen Fall lösen: Ein Bodyguard wurde angeschossen – galt der Angriff womöglich seinem Schützling, dem Unternehmer Schmittfeld? Für zusätzliche Spannung sorgt ein besonderer Gastauftritt: Skandal-Ikone Désirée Nick.

"SOKO Potsdam" Krimiserie • 13.01.2025 • 18:00 Uhr

Für die Älteren unter den Vorabend-Krimifans dürfte die "SOKO 5313" bis heute die einzig wahre SOKO (kurz für "Sonderkommission") sein, die das ZDF je zum Einsatz brachte. Die Münchner Urserie der Reihe lief von 1978 bis 2015, später wurde sie als "SOKO München" fortgesetzt.

Start der siebten Staffel Ab 2001 nahmen zehn weitere ZDF-SOKO-Teams in Deutschland und Österreich die Polizeiarbeit auf, drei wurden neben der Mutterserie mittlerweile abgesetzt, zuletzt fiel die "SOKO Hamburg" 2024 der Verjüngungskur der ZDF-Programmmacher zum Opfer. Fans der "SOKO Potsdam" dürfen sich nun dafür auf neue Folgen freuen. Am frühen Montagabend startet die siebte Staffel mit zwölf neuen Episoden. Bereits zwei Wochen zuvor sind sie jeweils in der Mediathek abrufbar.

Im Zentrum der Serie stehen die Kriminalhauptkommissarinnen Tamara Meurer (Anja Pahl) Pauline Hobrecht (Agnes Decker), die seit Staffel vier respektive fünf in Potsdam ermitteln. Neben ihnen sind auch in Staffel sieben unter anderen Skandar Amini als Kriminalkommissar Samir Amari, Michael Lott als Kriminalrat Henschel und Yung Ngo als Kriminaltechniker Thomas Brandner wieder an Bord.

Unerwarteter Hotelgast: Désirée Nick So einiges scheint im Auftaktfall "Bodyguard" ganz anders zu sein, als es zunächst erscheint: Vor einem Hotel fällt ein Schuss, schlägt durch die Fensterscheibe der Hotelbar und trifft den Personenschützer Marcel Körber. In der Klinik wird der Verletzte ins künstliche Koma versetzt. Von der ersten Vermutung, dass es sich um eine verirrte Kugel von einem Überfall handeln könnte, verabschieden sich die Kommissarinnen schnell wieder.

Ihnen kommt vielmehr der Verdacht, dass die Schussrichtung durchaus Absicht, die Zielperson allerdings nicht der Bodyguard war, sondern dessen Auftraggeber Carlo Schmittfeld (Bjarne Meisel). Aber wer hätte Grund, dem Unternehmer nach dem Leben zu trachten?

Unerwartete Wendung Eine Spur führt zum BKA-Ausbilder Dimi Zadig (Marc Ben Puch). Um an Informationen zu kommen, nimmt Tamara undercover an Zadigs Trainingskurs für Bodyguards teil. Zeugenaussagen und ein Phantombild des Schützen sorgen für eine weitere, für die Ermittlerinnen und Ermittler völlig unerwartete Wendung.

Unerwartet dürfte für manch einen auch der Gastauftritt von Skandalnudel Désirée Nick als Hotelgast sein. Dabei ist die 68-Jährige ausgebildete Schauspielerin. Doch "auf die Idee, für Frau Nick mal eine eigene Serie zu schreiben oder ein eigenes Fernsehformat, auf die kommt ja keiner", bedauert sie regelmäßig in Interviews.

"Oder Frau Nick mal ins Traumschiff einzubauen. Oder bei Rosamunde Pilcher. Oder als Kommissarin, das ist ja schon zu viel verlangt. Was soll ich denn machen? Ich kann nur die Chancen nutzen, die ich kriege." So wie jetzt bei der "SOKO Potsdam". Es ist übrigens nicht Nicks erster Auftritt in der Reihe. 2007 stand sie bereits für eine Folge der Mutterserie "SOKO 5113" vor der Kamera. Da schließt er sich, der Kreis.

