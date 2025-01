"Unser Team – Die Heim-EM 2024": Alle Infos zur neuen Primetime-Doku bei RTL

Der Traum vom Sommermärchen 2024 zerbrach auf tragische Weise, doch er weckte zumindest wieder die Hoffnung auf Großes: Eine neue RTL-Primetime-Doku blickt zurück auf die UEFA EURO 2024 und zeigt, wie die DFB-Spieler zu den „Wunschfinalisten der Herzen“ wurden.

Unser Team – Die Heim-EM 2024 Dokumentation • 11.01.2025 • 20:15 Uhr

Soso. Es hätte also doch einen Elfmeter geben müssen, nachdem der Schuss von Musiala gegen die Hand von Spanien-Verteidiger Cucurella geprallt war. Das ging aus einem UEFA-Bericht hervor, der ganze zweieinhalb Monate nach dem Spiel veröffentlicht wurde. Na vielen Dank auch!

Dieses späte Eingeständnis, das deutsche Fan-Herzen ein zweites Mal bluten ließ und doch nichts änderte, hätte die UEFA aus Sicht vieler Beobachter besser für sich behalten. Dann doch lieber so ein "Noch mal genau draufschauen", wie es RTL jetzt mit "Unser Team – Die Heim-EM 2024" macht.

"Wir hatten einen fantastischen Sommer" So eine Sportdokumentation bei RTL am Samstagabend zur besten Sendezeit (parallel auch als Stream bei RTL+), das ist schon eine recht ungewöhnliche Programmierung. Aber irgendwie ist es auch ein schönes Zeichen: mal etwas wirklich Schönes und Erbauliches zeigen, und zwar nicht irgendwo in der Nische oder im späten Nachtprogramm, sondern genau dann, wenn erwartungsgemäß besonders viele Menschen hinschauen.

Natürlich muss es in so einem Beitrag irgendwie um dieses ganz, ganz bittere Viertelfinal-Aus gegen Spanien gehen, egal wie man die Geschichte des Fußball-Sommers 2024 erzählt. Aber der Fokus dieses Films liegt doch woanders.

"Wir hatten einen fantastischen Sommer, in dem ganz Fußball-Deutschland unsere Mannschaft durch das Turnier getragen hat", lässt sich DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig zur Motivation hinter "Unser Team" zitieren. Ein "Fußballfest" sei das gewesen, bei dem "Großartiges" erreicht wurde. "Dafür möchten wir uns bei allen Fans in Deutschland bedanken."

Nagelsmann hält epische Mannschaftsansprache Man erinnert sich ja noch: Bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft wirkte in den letzten Jahren vieles ganz schwer. Bei der Heim-EM war dann irgendwie alles wieder viel leichter. Da war (zumindest gefühlt) wieder mehr Nähe zwischen dem Team und den Fans. In der Bevölkerung, wo vielfach in Pink gefeiert wurde, entstand wieder die Begeisterung für Schwarz-Rot-Gold, die man davor lange vermisst hatte. Julian Nagelsmann hat es irgendwie hinbekommen mit der Wende und ein eingeschworenes Team geformt, dem man Großes zutrauen konnte (und für die Zukunft weiterhin Großes zutrauen kann).

"Kickt einfach", beschließt Nagelsmann in beinahe kaiserlicher Manier eine Mannschafts-Ansprache, die in "Unser Team – Die Heim-EM 2024" zu sehen ist. 40 Tage lang begleitete ein Kamerateam von RTL die Mannschaft, um unter der Leitung von Showrunner Tom Häussler ("Unparteiisch – Deutschlands Elite-Schiedsrichter") solche spannenden Momente einzufangen – Momente, in denen man das Gefühl hat, dass da "was entsteht". Im Training, beim Herumblödeln zwischendurch (Müller oft ganz vorne dabei), in exklusiven Interviews mit den einzelnen DFB-Stars und natürlich auch vor, während und nach den EM-Spielen.

Ein neues Sommermärchen? Das neue Sommermärchen, von dem manche Fans zwischenzeitlich schon geträumt hatten, wurde es zwar nicht. Aber entscheidend ist vielleicht eher, dass überhaupt wieder geträumt wurde. Auch das haben die RTL-Kameras dokumentiert, unter anderem bei einem Fußballabend in einem Frauengefängnis und auf einem Bundeswehrstützpunkt in Litauen. Hier wie dort haben die Menschen mitgefiebert, mitgefeiert – und am Ende dann halt mitgelitten.

Mit ihrem Auftritt gewann die deutsche Auswahl letzthin in ganz Europa viele Sympathiepunkte. Die schießen zwar keine Tore und helfen nicht dabei, Viertelfinal-Spiele zu gewinnen. Aber, betont Inga Leschek, Content-Chefin von RTL: "Auch Wunschfinalist der Herzen muss man erst mal werden – wir zeigen diese Reise mit unverstellten Einblicken."

Unser Team – Die Heim-EM 2024 – Sa. 11.01. – RTL: 20.15 Uhr