Von den Machern von "Die Discounter": "Gerry Star" hat das Zeug zum Kult-Helden

Ein chaotischer Produzent, eine skurrile Band und der Traum vom Durchbruch: Die Serie "Gerry Star – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten" zeigt, wie komisch es werden kann, wenn Realität und große Ziele kollidieren.

Dieser Serienheld hat das Zeug, zum Kultcharakter zu avancieren: Am Freitag, 10. Januar, startet auf Prime Video die neue Serie "Gerry Star – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten". In acht Episoden à 25 Minuten tauchen die Zuschauer in das turbulente Leben des titelgebenden Gerry Star ein – gespielt wird er ziemlich grandios von Sascha Nathan (47), bekannt unter anderem aus "Babylon Berlin".

Hinter der Serie stehen die Produzenten der erfolgreichen Mockumentary "Die Discounter". Die deutsche Erfolgsproduktion, die von den Zwillingsbrüdern Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander entwickelt und inszeniert wurde, stammt aus der Kreativschmiede Pyjama Pictures – unter der Leitung von Christian Ulmen und Carsten Kelber. "Die Discounter" begeistern ihre Fans seit ihrer Premiere am 17. Dezember 2021 auf Prime Video, das Format, schwärmen durchaus viele Kritiker, setzte Maßstäbe für humorvolle, authentische Serien aus Deutschland. Nun wollen die Macher an diesen Erfolg anknüpfen und präsentieren eine neue, ebenso ungewöhnliche Geschichte.

Große Träume, wenig Erfolg Schon bald wird klar: Gerry ist ein Mann der großen Träume, aber die Realität hinkt seinen Ambitionen meilenweit hinterher. In seiner Vorstellung ist er ein gefeierter Hitproduzent, ein Frauenheld und ein geschickter Geschäftsmann. Tatsächlich jedoch lebt er – mehr schlecht als recht – auf einer Bowlingbahn, und nahezu jedes seiner Vorhaben endet in einem chaotischen Desaster. Mit seiner Band Family Strike verfolgt er unermüdlich den Traum vom großen musikalischen Durchbruch, doch was er anpackt, verwandelt sich eher in Schutt als in Gold.

Chaos und Charme im Star-Ensemble Dass die Serie so gut funktioniert, liegt an ihrer ganz eigenen Mischung aus schrägem Humor, skurrilen Situationen und liebenswerten Charakteren. Neben Sascha Nathan als Gerry Star brillieren einige weitere bekannte Gesichter. An seiner Seite spielt Franziska Annekonstans Winkler ("Die Stadtklinik") als Leadsängerin Stella, Lars Rudolph ("Er ist wieder da") als Drummer Micha, auch Stars wie Andrea Sawatzki, Ben Becker, Caro Cult ("Babylon Berlin"), Noah Tinwa ("LUDEN – Könige der Reeperbahn") und Robert Stadlober haben tragende Rollen. Letzterer spielt Gerrys ehemaligen Partner, der inzwischen ein gefeierter Schlagerstar ist – eine Schau für sich!

Gerry Star – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten wirft einen humorvollen Blick auf den unaufhaltsamen Optimismus eines Mannes, der nicht aufhört, an seine Träume zu glauben, selbst wenn er dabei ein einziges Chaos hinterlässt. Eine Serie, die zeigt, dass auch gescheiterte Pläne ihren ganz eigenen Charme haben können.