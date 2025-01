Scheidung und Familienurlaub? "Alles Fifty Fifty" zeigt, wie das klappen kann

"Alles Fifty Fifty", "Never Let Go – Lass niemals los" und "Cuckoo": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Mit dem oder der Ex nach einer Scheidung noch einmal in den Urlaub fahren? "Niemals", werden viele sofort abwinken. Dem gemeinsamen Nachwuchs zuliebe? "Egal, keine Chance." Und doch, vielleicht könnte so ein Familienurlaub trotz Trennung der Eltern ja viel Positives bewirken. Vielleicht wär's sogar ganz lustig. Moritz Bleibtreu und Laura Tonke exerzieren die Sache in "Alles Fifty Fifty" einmal durch. Die Komödie erscheint nun ebenso wie der Survival-Horror "Never Let Go – Lass niemals los" und der Horrorfilm "Cuckoo" auf DVD und Blu-ray.

"Alles Fifty Fifty" (VÖ: 10. Januar) Andi (Moritz Bleibtreu) und Marion (Laura Tonke) sind glücklich geschieden. Die Erziehung ihres gemeinsamen Sohnes, des elfjährigen Milan (Valentin Thatenhorst), teilen sie sich "fifty-fifty" auf, und das funktioniert sehr gut. Zumindest glauben Andi und Marion das, bis sie in die Schule zitiert werden, nachdem Milan eine ziemlich besorgniserregende Zeichnung angefertigt hat (ein Junge, der ein Mädchen erschießt). Der Vorfall nagt an Marion und Andi. Wenig später eröffnen sie ihrem verdutzt dreinschauenden Junior, dass es zu dritt in den Sommerurlaub geht. Also ab ins Abenteuer unter Palmen – mit viel Chaos und Klamauk (in einer Nebenrolle dabei: Axel Stein), aber auch mit einigen ernsten Zwischentönen. Gut möglich, dass viele geschiedene Eltern bei dem Film-Spaß auch etwas über sich selbst lernen. Für Andi, Marion und Milan wird der gemeinsame Urlaub jedenfalls zur echten Zerreißprobe. Weil klar wird, dass die gleichberechtigte Erziehung mit klarer Trennlinie eben doch nicht immer so gut funktioniert hat wie angenommen.

Preis DVD: circa 18 Euro

DE/IT, 2024, Regie: Alireza Golafshan, Laufzeit: 108 Minuten

"Never Let Go – Lass niemals los" (VÖ: 10. Januar) Die Welt nach der Apokalypse in einer offenbar nicht weit entfernten Zukunft. Und irgendwo in einem düsteren Wald steht eine alte Hütte. Darin sitzt, ungeschminkt und mit zerzaustem Haar: Halle Berry mit zwei kleinen Jungen und einem langen Seil. – Das ist die Ausgangslage von "Never Let Go – Lass niemals los", einem abgründigen neuen Survival-Horror-Thriller. Vier Jahre ist es her, dass die Welt "untergegangen" ist, seitdem lebt Momma (Berry) mit ihren zehnjährigen Zwillingssöhnen Nolan (Percy Draggs IV) und Samuel (Anthony B. Jenkins) zurückgezogen in einem Wald in British Columbia. Was hat es mit dem Seil auf sich? Es ist so etwas wie die Lebensversicherung der kleinen Familie. Momma trichtert es den Jungs immer wieder ein: Wenn sie nach draußen gehen, wo das Böse lauert, müssen sie zu jeder Zeit über das Seil verbunden bleiben. Keine Ausnahmen, niemals. Aber einer der Knaben hat irgendwann genug davon. Zweifel kommen auf. Was soll schon passieren, wenn er sich kurz einmal ohne Seil aus dem schützenden Haus wagt? Das Setting von "Never Let Go – Lass niemals los" erinnert an Filme von M. Night Shyamalan und die Geschichte ein wenig an Susanne Biers "Bird Box" mit Sandra Bullock.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Alexandre Aja, Laufzeit: 97 Minuten

"Cuckoo" (VÖ: 10. Januar) Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die 17-jährige Gretchen (Hunter Schafer) nur widerwillig mit ihrem Vater Luis (Marton Csokas) und dessen neuer Familie aus den USA in Schweiz. Luis soll hier am Erweiterungsbau einer Ferienanlage bauen. Gretchen ist unglücklich in ihrem neuen Zuhause, weder ihre Stiefmutter Beth (Jessica Henwick) noch deren stumme Tochter Alma (Mila Lieu) begegnen ihr freundlich. Um sich ihre alleinige Rückreise in die USA finanzieren zu können, beginnt Gretchen im Resort von Herrn König (Dan Stevens) an der Rezeption zu arbeiten. Es dauert nicht lange, da wird Gretchen von seltsamen Visionen heimgesucht ... "Cuckoo" ist der zweite Spielfilm des deutschen Regisseurs und Drehbuchautors Tilman Singer ("Luz"). Die Dreharbeiten fanden 2022 in Nordrhein-Westfalen statt.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE/US, 2024, Regie: Tilman Singer, Laufzeit: 99 Minuten