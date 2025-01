Stephan Weil ist sich bei Markus Lanz sicher: "Weidel wird keine Partner in der deutschen Politik finden"

In der Talkshow von Markus Lanz geht es um die politische Situation in Österreich und die Herausforderungen für Olaf Scholz. Stephan Weil äußert sich zur AfD und Sonja Álvarez kritisiert die Automobilindustrie.

Parteien wie die FPÖ, die aus der EU aussteigen wollen und Grenzen in Fragen stellen, würden für Unsicherheit sorgen. Doch gerade die Wirtschaft hinge von Stabilität ab, plädierte Knaus für ein "Gegenprogramm": "Gibt es in Brüssel Ideen, um Europa wieder zu stärken?", fragte er am Donnerstag bei "Markus Lanz". "Ich sehe sie nicht."

Es sei eine vertane Chance, schließlich wollten zehn Kandidaten der EU beitreten, und in Georgien gingen gerade abertausende Menschen mit einer Europa-Fahne auf die Straße, um für ihre Demokratie zu protestieren. "Wir brauchen Freunde in dieser Welt", betonte er.

"Weidel wird keine Partner in der deutschen Politik finden und deshalb keine Kanzlerin sein", war sich der niedersächsische Ministerpräsident Niedersachsens sicher, ehe er zum überschwänglichen Lob für Kanzler Olaf Scholz ausholte: Der sei jemand, dem die Menschen in den nächsten, möglicherweise turbulenten Jahren vertrauen könnten: "Jemandem, den wir kennen und der oft genug in Krisen bewiesen hat, dass er seine Nerven beisammen hat", rührte Weil die Werbetrommel – was wiederum Markus Lanz sichtlich erheiterte: "Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil ich glaube, die Leute fragen sich eher: 'Will ich das, was ich die letzten drei Jahre hatte, nochmal haben?' Das ist doch eher das Thema."