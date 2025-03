Viele CDU-Wähler fühlen sich von Merz getäuscht

Demnach geben mit 73 Prozent der Befragten rund drei Viertel an, die Union und Friedrich Merz hätten die Wählerinnen und Wähler getäuscht. Darunter auch beachtliche 44 Prozent der CDU/CSU-Anhänger. Nur 25 Prozent halten den Vorwurf für unberechtigt (der Rest stimmte mit "weiß nicht"). Das hat auch Auswirkungen auf die Beliebtheit vom wahrscheinlich baldigen Bundeskanzler.

Die von Union und SPD vorgeschlagene Lockerung der Schuldenbremse bei Verteidigungsausgaben finden knapp zwei Drittel (64 Prozent) richtig, 32 Prozent lehnen das ab. Dass in den nächsten zwölf Jahren bis zu 500 Milliarden Euro Schulden für zusätzliche Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz aufgenommen werden dürfen, halten 50 Prozent für gut. Für 27 Prozent ist das zu viel, für 4 Prozent zu wenig und 15 Prozent meinen, dass dafür gar keine Schulden aufgenommen werden dürften.

Im Übrigen erwarten 71 Prozent, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD zügig, also in den nächsten Wochen zum Abschluss kommen. Dabei glauben rund zwei Drittel (68 Prozent), dass sich die CDU/CSU in den Koalitionsverhandlungen stärker durchsetzen wird,