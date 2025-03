"Kitchen Impossible": Tim Mälzer feiert Jubiläum mit Jamie Oliver und Sido

Das musst du über die neue "Princess Charming" Vanessa Borck wissen!

Vanessa Borck, bekannt durch "Coupleontour", sucht in der fünften Staffel von "Princess Charming" auf RTL+ nach der großen Liebe. In der Show, die in Thailand spielt, möchte sie Frauen kennenlernen, die echtes Interesse an ihr haben.