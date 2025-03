"Hab geweint": "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf eingestellt

Klaas Heufer-Umlauf überrascht mit dem Ende von "Late Night Berlin". Die ProSieben-Show wurde am Dienstagabend zum letzten Mal ausgestrahlt. Fans zeigen sich betroffen und bedauern das TV-Aus. Ein Highlight-Video erinnerte an die besten Momente der letzten sieben Jahre. Was hat Klaas als Nächstes vor?

TV-Paukenschlag am späten Dienstagabend: Zum letzten Mal hat Klaas Heufer-Umlauf seine Show "Late Night Berlin" präsentiert. Überraschend gab der 41-Jährige bekannt: "Ich glaube, jetzt ist der Moment, wo ich fertig bin mit Late Night. Ich habe keine Lust mehr auf Late Night. Es reicht." Ehe das Publikum oder der Sender merke, dass die Luft raus ist, wolle er diese Entscheidung lieber selbst treffen: "Es ist besser, man merkt das selber, als wenn irgendwann die Tür aufgeht und dann steht da einer von ProSieben und dann guckt man doof und dann sagt der einem das."

In einem Highlight-Video wurden die besten Momente der Sendung aus den letzten sieben Jahren zusammengeschnitten. "Ist so ein Format noch zeitgemäß, wenn so vieles daran immer gleich ist? Stand-up, Deskpiece, Talk, eine Showband, ein Sidekick", kommentierte eine Stimme aus dem Off. Sie erklärte auch: "Nach sieben Jahren 'Late Night Berlin' schleicht sich ein Gefühl ein: dass man anfängt, sich zu wiederholen. Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt."

"Hab geweint": Fans bedauern TV-Abschied von "Late Night Berlin" Im Abspann der abschließenden Sendung schloss sich dann ein Kreis: Mit Moderatorin Anne Will war der erste Gast von "Late Night Berlin" zu sehen. "Denk' an die guten Zeiten", rät sie Heufer-Umlauf. Als Will ihn nach seinen Zukunftsplänen fragt, blickt er sie nur fragend an. Mit der Einblendung "Late Night Berlin: 2018 – 2025. Vielen Dank fürs Zuschauen" endete die Sendung schließlich. Außerdem blitzte das Datum 22. April 2025 auf. Was dahintersteckt, blieb ProSieben schuldig – ein neues Format scheint aber wahrscheinlich.

In den sozialen Medien zeigten sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer überrascht und enttäuscht vom Ende von "Late Night Berlin". Eine Nutzerin hoffte auf einen Scherz: "Es ist doch noch gar nicht der 1. April." Eine andere fügte mit einem weinenden Emoji hinzu: "Eine Triggerwarnung wäre cool gewesen." Eine weitere schrieb: "Hab geweint." Eine Userin nutzte die Gelegenheit für ein Dankeschön: "Ich habe diese Sendung von ganzem Herzen geliebt. Danke für sieben wundervolle Jahre."

Bei allem Abschiedsschmerz von "Late Night Berlin" bleibt Klaas Heufer-Umlauf seinem Sender erhalten. Bereits Anfang März hatte ProSieben bekannt gegeben, den Vertrag mit dem beliebten Moderator um fünf Jahre verlängert zu haben. Gleiches gilt für Heufer-Umlaufs Moderatorenpartner Joko Winterscheidt. Beide sind seit 2011 prägende Gesichter des Senders. Senderchef Hannes Hiller betonte in der Pressemitteilung: "Die Beziehung zwischen Joko und Klaas und ProSieben ist etwas ganz Besonderes und basiert auf tiefem gegenseitigem Vertrauen." Man habe "noch viel vor".

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.