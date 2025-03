Halbfinale der UEFA Nations League: Deutschland gegen Portugal

Der Hype um die deutsche Nationalmannschaft hat die Heim-EM ganz offenkundig überdauert: Am Sonntag sicherte sich das DFB-Team durch einen Sieg gegen Italien die Teilnahme am Finalturnier der besten vier Teams der UEFA Nations League. Das 3:3 im Rückspiel gegen Italien garantierte nicht nur das Weiterkommen, sondern dem Sender RTL auch eine extrem hohe Reichweite: In Halbzeit zwei waren über 10 Millionen Fans vor den Bildschirmen dabei – der Marktanteil: 40,6 Prozent.

UEFA Nations League: Das Finale in München ist am Pfingstsonntag

Das Finalturnier setzt sich aus den vier im Wettbewerb verbliebenen Nationalmannschaften zusammen und wird in Deutschland ausgetragen. Zwischen 4. und 8. Juni finden die vier Spiele, die auch ein Spiel um Platz drei beinhalten werden, in München und Stuttgart statt. Das Finale steigt am Pfingstsonntag, 8. Juni 2025, in München.