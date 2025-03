Natascha Ochsenknecht im Interview: „Es wird wild und unglaublich spannend“

„Diese Ochsenknechts“ geht in die vierte Runde. Im Interview erzählt Natascha Ochsenknecht, warum diese Staffel sie besonders herausgefordert hat.

Was erwartet die Zuschauer in der vierten Staffel von „Diese Ochsenknechts“?

Diese Staffel wird wild und unglaublich spannend. Im letzten Jahr ist bei uns so viel passiert, es fühlt sich an wie drei Jahre. Wilson ist Papa geworden, bei Cheyenne und Nino ist ja immer eine Menge los und ich habe meinen 60. Geburtstag gefeiert, auch wenn es zwischendurch so aussah, als würde ich ihn nicht erleben. Ich habe mit Wilson gefacetimt und auf einmal sagte er, mein Gesicht sei komplett schief. Als ich dann später ein Video aufgenommen habe, sah ich auch, dass meine eine Gesichtshälfte verrutscht war und bin sofort ins Krankenhaus gefahren. Das hat mich schon sehr geschockt, denn es kam komplett aus dem Nichts.

Wie ist es jetzt mit Wilson, der ja auch Vater geworden ist? Ist das Verhältnis noch enger geworden?

Wilson ist ein richtig toller Vater – das wussten wir alle aber vorher. Das Verhältnis zu ihm war ja immer sehr eng, darum kann es gar nicht enger werden. Aber natürlich kann man sich jetzt nochmal anders über Kinderthemen unterhalten. Nun sind es ja schon vier Enkel und ich bin fleißig am Babysitten, was ich sehr genieße. Jetzt drehe ich gerade sehr viel in der Türkei, da merken die schon, dass die Oma fehlt und nicht aufpassen kann.

Hättet ihr mit dem Erfolg der Serie gerechnet?

Wir hätten nie damit gerechnet, dass die Serie so ein Erfolg wird. Ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach authentisch sind und nichts spielen. Wir zeigen nicht nur die lustigen Momente und die Erfolge, sondern auch mal Streit oder Trauer. Da wird nichts geschönt und das wissen die Zuschauer zu schätzen und erkennen sich bestimmt auch ein bisschen wieder.

Schaut ihr euch die Episoden an? Lernt man so mehr über sich selbst oder denkt manchmal: „Oh, da hätte ich anders reagieren sollen“?

Natürlich schauen wir die Folgen und müssen auch oft über uns selbst lachen oder erinnern uns an Momente, die wir völlig vergessen hatten. Da alles echt ist, kann man nicht sagen, ob man zufrieden mit sich ist oder nicht. Es gab ja Gründe, warum man in dem Moment so gehandelt hat. Klar denkt man manchmal: „Oh, da sah ich aber müde aus.“ Aber das kann man nicht ändern. Als ich die Folge mit meinem Schlaganfallverdacht gesehen habe, habe ich mir aber wieder vorgenommen, etwas kürzerzutreten und auf mich zu achten.

Hat euch die Erfahrung der Dreharbeiten als Familie enger zusammengeschweißt?

Man bekommt manchmal eine ganz neue Sicht auf die anderen Familienmitglieder, was sehr schön ist. Eigentlich ist auch das gleichgeblieben – die Serie zeigt ja nur das, was eh passiert. Wir sehen uns so oft es geht, was aber durch den Hof, Wilsons kleine Familie und meine vielen Drehtermine nicht so häufig ist, wie erhofft.