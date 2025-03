“The White Lotus”-Star Leslie Bibb über Dreharbeiten: “Es ist heiß, sexy und emotional”

Leslie Bibb ist bekannt aus “Iron Man”, doch mit “The White Lotus” taucht sie in ein ganz neues Terrain ein. In der dritten Staffel der gefeierten HBO-Serie (zu sehen auf Sky und über WOW) spielt sie Kate, eine Frau, die mit zwei langjährigen Freundinnen nach Thailand reist. Doch alte Freundschaften können bröckeln – und genau das zeigt sich auf dieser Reise!

Für Bibb waren die Dreharbeiten in Thailand eine außergewöhnliche Erfahrung – nicht nur wegen des Settings, sondern auch wegen der intensiven Vorbereitung mit ihren Schauspielkolleginnen Michelle Monaghan und Carrie Coon. “Wir drei Hauptdarstellerinnen haben sofort eine WhatsApp-Gruppe gestartet, Kindheitsfotos ausgetauscht und eine gemeinsame Backstory entwickelt”, so Bibb gegenüber prisma.

“Das hat uns extrem geholfen, diese enge, aber auch komplizierte Freundschaft glaubhaft zu spielen.” Besonders beeindruckt zeigte sie sich dabei von Serienschöpfer Mike White: “Er ist so gut im Casting – und das weiß er auch! Er sieht Menschen einfach genau so, wie sie wirklich sind.” Wie Bibb die dritte Staffel von “The White Lotus” beschreiben würde? “Es ist heiß. Im wortwörtlichen Sinne, weil wir in Thailand gedreht haben – aber auch, weil die Beziehungen so intensiv und kompliziert sind. Es ist sexy, emotional und gleichzeitig chaotisch. Hot ass haunting chaos – das trifft es wohl am besten!”