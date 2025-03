Bill Kaulitz verstört Tom mit Piercing-Geschichte aus seiner Jugend: "Das ist gefährlich"

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills" erinnern sich Bill und Tom Kaulitz an ihre gewagten Piercing-Abenteuer im Uhrenladen – inklusive selbstgeschriebener Einverständniserklärungen.

Eine Rolex, ein Augenbrauenpiercing – und dann noch ein Prinz Albert? In der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" packen Bill und Tom Kaulitz darüber aus, dass sie sich ihre Piercings in ihrer Jugend teilweise im Uhrenladen haben stechen lassen. Kein ungefährliches Unterfangen, wie die Tokio-Hotel-Zwillinge heute feststellen – zumal es das Einverständnis der Eltern nicht wirklich gab ...

"Früher sind wir in den Uhrenladen gegangen und haben gesagt: Mach' mir mal noch ein Prinz Albert hier mit rein", scherzt Tom Kaulitz über das als Prinz Albert bekannte Intimpiercing, das durch das männliche Geschlechtsteil gestochen wird. So weit seien die beiden Draufgänger damals dann zwar doch nicht gegangen, allerdings habe Bill beispielsweise sein Augenbrauenpiercing im zarten Alter von zwölf Jahren in einem Uhrenladen geschossen bekommen, wie er verrät.

"Das ist gefährlich", staunt Tom inzwischen selbst über den eigenen Leichtsinn aus früheren Zeiten und bemerkt in Richtung von Bill: "Die Augenbraue ... Das hätte ja auch richtig schiefgehen können." Dafür hätten sie altersbedingt auch einen unterschriebenen Zettel der Mutter gebraucht: "Den haben wir uns natürlich selbst geschrieben", geben beide zu, dass dieses Einverständnis offensichtlich nur in gefälschter Form existierte. Da die 35-Jährigen so ein Schreiben mittlerweile selbstverständlich nicht mehr benötigen, hat Bill aber noch eine spezielle Idee ...

Bill Kaulitz fordert Tom heraus: "Ich würde dir wirklich so viel Geld bezahlen" "Ich würde dir wirklich so viel Geld bezahlen, wenn du mit mir in einen Uhrenladen gehst in der Mall und sagst: Hallo, ich hätte gerne ein Prinz Albert", fordert der Sänger seinen Bruder mit Bezug auf das zuvor thematisierte Intimpiercing heraus. "Das würde ich im Leben nicht machen. Bist du verrückt?", entgegnet der Ehemann von Model Heidi Klum entsetzt.

Doch Bill würde sich ja schon damit zufriedengeben, wenn er es nur als Scherz sagen würde, ohne das dann wirklich durchzuziehen: "Ich nehme die Rolex und ich hätte gerne noch ein Prinz Albert dabei", amüsiert sich der Musiker weiter über die Vorstellung. Und auch wenn Tom noch mal genauer nachhakt, ob so etwas heutzutage in Uhrenläden immer noch möglich sei, wird Bills Wunsch wohl unerfüllt bleiben. GNTM-Chefin Heidi Klum, mit der Tom Kaulitz seit 2019 verheiratet ist, hätte da sicherlich auch noch ein Wörtchen mitzureden ...