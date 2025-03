Nach Amazon-Übernahme: Produzenten des neuen Bond-Films stehen fest

Der Produzent David Heyman steht ihr in Erfolgen in nichts nach. Er produzierte die gesamte "Harry Potter"-Reihe, die bis heute zu den erfolgreichsten Film-Franchises überhaupt zählt; außerdem arbeitete er an der "Phantastische Tierwesen"-Reihe mit und war unter anderem am Mega-Erfolg "Barbie" beteiligt.