Die neuen Produzenten für James Bond stehen fest

Auch seitdem Amazon MGM Studios die kreative Kontrolle über das "James Bond"-Franchise übernommen hat, steht die Frage im Raum: Welcher Schauspieler schlüpft in die Fußstapfen des ehemaligen 007-Darstellers Daniel Craig? Immerhin eine andere Personalie ist nun unter Dach und Fach: Amy Pascal und David Heyman werden den nächsten "Bond"-Film produzieren, wie Amazon MGM bekannt gegeben hat.

Damit treten zwei ebenso erfahrene wie erfolgreiche Produzenten die Nachfolge von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson an. Pascal ist für ihre Arbeit an den "Spider-Man"-Filmen der Ära Tom Holland bekannt. Aber auch "Ghostbusters" (2016), die Neuverfilmung von "Ghostbusters – Die Geisterjäger" (1984), die "Venom"-Filme mit Tom Hardy und Steven Spielbergs "Die Verlegerin" (2017) zeichnete sie als Produzentin verantwortlich.

Pascal und Heyman "fühlen sich geehrt"

"James Bond ist eine der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte", werden Pascal und Heyman von Amazon MGM Studios zitiert. "Wir fühlen uns geehrt, in die Fußstapfen von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson zu treten, die so viele außergewöhnliche Filme gedreht haben. Und wir freuen uns, den Geist von Bond lebendig zu halten, wenn er sich in sein nächstes Abenteuer stürzt."