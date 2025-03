Wird Giovanni Zarrellas Sohn der nächste Fußball-Star?

Giovanni Zarrella ist als Schlagersänger und Moderator enorm erfolgreich. Doch der 47-Jährige stand einst sogar vor einer großen Fußballerkarriere, kickte als Linksverteidiger in der Jugend bei der AS Rom. Nach einem Jahr war diese Zeit für den Deutschitaliener aber wieder vorbei, seine Familie kehrte aus Heimweh nach Deutschland zurück, und Giovanni Zarrella schlug einen anderen, für ihn ebenfalls erfüllenden Weg ein. Im Podcast "Copa TS" hat das Multitalent nun über seinen 16-jährigen Sohn gesprochen, dem der Sprung zum Fußball-Profi tatsächlich gelingen könnte.

Gabriel Zarrella hat sein ambitioniertes Ziel klar vor Augen: Kürzlich ist der Sohn von Giovanni Zarrella von Viktoria Köln in die Jugend des VfB Stuttgart gewechselt. Da möchte Moderator Tommi Schmitt von seinem Podcast-Gast wissen, wie er als Vater auf die Karriere von Gabriel blickt. "Ich bin ein Papa, dem das Glück der eigenen Kinder das Allerwichtigste im Leben ist", findet es der Musiker fantastisch, dass sein Sohn seinen Traum verfolgt und das macht, was ihm Freude bereitet.

Giovanni Zarrella schwärmt von seinem Sohn: "Viel mehr als ich jemals konnte"

Zumal Gabriel Zarrella laut den Aussagen seines Vaters allerbeste Chancen hat, es noch weit schaffen zu können: "Er hat letztes Jahr bei der Viktoria wirklich eine tolle Saison gespielt. Er ist Innenverteidiger, ist beidfüßig, ist groß gewachsen, hat ein tolles Kopfballspiel, ist schnell", schwärmt Giovanni Zarrella und gesteht: "Er bringt ganz, ganz viel mit. Also viel, viel, viel, viel mehr, als ich jemals konnte. Er hat so viel mehr Talent. Die ganze Liebe am Fußball, die wir haben in dieser Zarrella-Familie, plus Talent haben wir alle meinem Jungen übergeben."