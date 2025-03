EVG-Chef fordert 150 Milliarden Euro für die Deutsche Bahn

Dass "überhaupt" Tausende von Zügen im Schienenverkehr unterwegs seien, sei vor allem "den Eisenbahnerinnen und Eisenbahnern zu verdanken, die 365 Tage um die Uhr eine wirklich hervorragende Leistung erbringen", weiß Martin Burkert. Im ARD-"Morgenmagazin" sprach der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Donnerstag über die Zukunft der Deutschen Bahn.

Es gebe Licht am Ende des Tunnels "durch die Möglichkeit des Infrastrukturfonds, wenn er auch die Schiene erreicht", erklärte Burkert. "Das muss sein. Wir haben unglaubliches Volumen." Der Bedarf der Bahn aus dem Sondervermögen liege in den nächsten zehn Jahren bei 150 Milliarden Euro. "Das sind ja unglaubliche, unvorstellbare Summen", räumte Burkert ein, aber so könne "die Bahn wieder modern werden und pünktlich und die Qualität auch wieder hoch sein".