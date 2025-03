"Black Eyed Peas"-Sängerin: Was ist aus Fergie geworden?

Fergie, bekannt als Mitglied der Black Eyed Peas, feiert ihren 50. Geburtstag. Ihre Karriere erlebte Höhen und Tiefen. Jüngst trat sie mit Jack Harlow auf.

Wer den Namen Fergie hört, denkt wahrscheinlich zuächst an die Black Eyes Peas. Von 2002 bis 2018 war die Sängerin Mitglied der vor allem in den Nullerjahren extrem erfolgreichen Hip-Hop-Gruppe, die mit Songs wie "Where Is The Love?" und "Shut Up" (beide 2003) weltweit Charterfolge feiern konnte. Fergies Anteil an dem damaligen Riesenerfolg kann kaum unterschätzt werden. Der Erfolg folgte schlagartig, nachdem die damals 27-Jährige 2002 bei der Band einstieg. Gegründet hatten sich die Black Eyed Peas bereits 1995.

Auch als Solokünstlerin konnte Fergie, die am 27. März 50 Jahre alt wird, einige Erfolge feiern. Vier ihrer Solo-Singles, darunter "London Bridge" (2006) und "Big Girl Don't Cry" (2007), knackten auch in Deutschland die Top 10. Nach zurückgehenden Verkaufszahlen brach ihre kommerzielle Glückssträhne aber spätestens 2016 endgültig. Die in diesem Jahr erschienene Single "M.I.L.F. $" musste sich mit hinteren Chartpositionen zufrieden geben, die Nachfolgesingles "Life Goes On" (ebenfalls 2016), "You Already Know" (mit Nicki Minaj, 2017), "Save It Til Morning" und "A Little Work" (beide ebenfalls 2017) floppten.

Musikalischer Ruhestand – mit einer Ausnahme Seit der kommerziellen Bauchlandung ist es still geworden um den einstigen Superstar. Vor allem als Musikerin scheint sich die 1975 als Stacy Ann Ferguson im kalifornischen Whittier geborene Künstlerin vollständig zurückgezogen haben. Eine Ausnahme ergab sich, als der Rapper und Sänger Jack Harlow 2022 seinen Song "First Class" mit einem prominenten Sample des Fergie-Hits "Glamorous" (2006) ausstattete. "First Class" wurde zum Hit – und zum ersten Mal seit 2018 war Fergie wieder als Musikerin im US-Fernsehen zu sehen, als sie den Song gemeinsam mit Harlow bei den MTV Video Music Awards performte.

Bei diesem kurzen Auftauchen aus der musikalischen Versenkung ist es seitdem jedoch geblieben. Lediglich ihr Auftritt als Lehrerin im Musikvideo des Songs "Trippin'" von Sturdyyoungin, Ohthatsmizz und Zeddy Will ist in dieser Hinsicht noch erwähnenswert. Auch dieser Titel beinhaltet ein Fergie-Sample: nämlich von ihrem Song "Clumsy" (2006). Das Video feierte am 24. Januar 2025 Premiere.

Bei dem Clip handelte es sich aber bei weitem nicht um den ersten Schauspielgig Fergies. Schon als 9-Jährige war sie Teil der amerikanischen Kindersendung "Kids Incorporated". Mit Co-Star Stefanie Ridel gründete sie dann ihre erste Band: Wild Orchid, der größerer Erfolg jedoch verwehrt blieb.

Sporadische TV-Auftritte – sonst Funkstille Die wenigen öffentlichen Auftritte, die Fergie seit dem vorläufigen Ende ihrer musikalischen Karriere unternahm, fanden ebenfalls im Fernsehen statt. 2019 trat sie in der Kochshow "Martha 6 Snoop's Potluck Dinner Party" (moderiert von der TV-Persönlichkeit Martha Stewart und Rapper Snoop Dogg) gegen die Schauspielerin Octavia Spencer in einem Kochwettbewerb an. Ein Jahr zuvor moderierte sie die Musiksendung "The Four: Battle for Stardom".

In den 2020er-Jahren hat sich die frisch gebackene 50-Jährige kaum noch öffentlich blicken lassen. 2020 brachte sie gemeinsam mit ihrem Vater Pat Ferguson neue, im eigenen Weingebiet angebaute Weine auf den Markt. 2023 war auch damit Schluss. In diesem Jahr verkaufte die Sängerin das Weingut für schlappe 3,7 Millionen US-Dollar.

Zum Schluss eine "Glück im Unglück"-Geschichte: Bei den Wald- und Stadtbränden in Südkalifornien war auch Fergies Anwesen in Los Angeles von den Flammen bedroht. Es konnte jedoch von der Feuerwehr gerettet werden.

