"Du gewinnst hier nicht die Million": Stefan Raabs Sendung stürzt ab

Schock für Fans: "Late Night Berlin" wird eingestellt!

Klaas Heufer-Umlauf überrascht mit dem Ende von "Late Night Berlin". Die ProSieben-Show wurde am Dienstagabend zum letzten Mal ausgestrahlt. Fans zeigen sich betroffen und bedauern das TV-Aus. Ein Highlight-Video erinnerte an die besten Momente der letzten sieben Jahre. Was hat Klaas als Nächstes vor?