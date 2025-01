Wegen verheerender Hollywood-Brände: Ben Affleck muss zu seiner Ex-Frau flüchten

Die schlimmen Brände in Los Angeles sorgen weiter für Angst und Panik – auch unter den zahlreichen hier lebenden Hollywoodstars. Unter anderem Ben Affleck musste die Flucht ergreifen.

In Los Angeles wurde längst der Notstand ausgerufen. Seit Tagen wüten in Südkalifornien inzwischen mehrere verheerende Brände, die Tausende zur Flucht zwingen. Darunter befinden sich auch etliche Hollywoodstars, denn in dem für seine prominente Bewohnerschaft bekannten Stadtteil Pacific Palisades ist die Lage besonders schlimm.